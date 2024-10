Bruce Springsteen and The E Street Band amplían su gira europea de 2025, añadiendo 8 nuevos conciertos a las fechas previamente reprogramadas en Marsella, Praga y Milán. Con inicio de gira el 17 de mayo en Mánchester, cada uno de los nuevos shows llevarán a Springsteen y la E Street Band a ciudades en las que no han tocado en 2023-2024, con conciertos en Inglaterra, Francia, Alemania y España. El show ha pasado recientemente por Madrid y Barcelona, ofreciendo varias fechas en cada ciudad, en concreto el pasado mes de junio.

Tendremos oportunidad de ver a Bruce Springsteen and The E Street Band en San Sebastián, como única ciudad en nuestro país en 2025, el sábado 21 de junio en el Estadio Reale Arena (Anoeta). Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el martes 8 de octubre a las 10:00h exclusivamente a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 70, 84, 94, 108 y 140 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 140 Euros para Pista Delantera y 88 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Por otro lado, este anuncio coincide con el lanzamiento de “Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band”, un documental dirigido por Thom Zimny ​​que llegará a Hulu y Disney+ el 25 de octubre. Os dejamos con el tráiler y las nuevas fechas de la gira en su totalidad:

May 17 – Manchester, England – Co-op Live – On-sale: Oct. 11 at 10am BST ticketmaster.co.uk

May 20 – Manchester, England – Co-op Live – On-sale: Oct. 11 at 10am ticketmaster.co.uk

May 24 – Lille, France – Stade Pierre Mauroy – On-sale: Oct. 7 at 10am CEST gdp.fr/en

May 31- Marseille, France – Orange Velodrome (rescheduled from May 25, 2024) gdp.fr/en

June 4 – Liverpool, England – Anfield Stadium – On-sale: Oct. 11 at 10am BST ticketmaster.co.uk

June 11 – Berlin, Germany – Olympiastadion – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST ticketmaster.de

June 15 – Prague, Czech Republic – Airport Letnany (rescheduled from May 28, 2024) ticketmaster.cz

June 18 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST ticketmaster.de

June 21 – San Sebastián, Spain – Estadio Reale Arena (Anoeta) – On-sale: Oct. 8 at 10am CEST doctormusic.com / entradas.com

June 27 – Gelsenkirchen, Germany – Veltins Arena – On-sale: Oct. 9 at 10am CEST ticketmaster.de

June 30 – Milan, Italy – San Siro Stadium (rescheduled from June 1, 2024) ticketmaster.it

July 3 – Milan, Italy – San Siro Stadium (rescheduled from June 3, 2024) ticketmaster.it