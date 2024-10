Zach Bryan renuncia a presentarse a los Grammys

Los Grammys 2025 reconocerán la música publicada entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024. Estos días se está revelando en algunos foros qué canción y a qué categoría se ha presentado cada artista y entre ellos hay una ausencia que ha sorprendido a la industria: Zach Bryan.

El artista de neo-country ha publicado su último disco ‘The Great American Bar Scene‘ este verano, alcanzando el número 2 en Estados Unidos y el número 1 en Canadá. Aunque no ha repetido el éxito de ‘I Remember Everything’ con Kacey Musgraves, o el de ‘Something In the Orange’, sus temas ’28’ y ‘Pink Skies’ han ido muy bien y su nuevo álbum continúa rondando el top 10 en el Billboard 200 después de 13 semanas.

Parecía lo normal que Zach Bryan se presentara a las categorías de country, como mínimo, para arañar alguna nominación. No ha sido así.

Fuentes de la industria aseguran que Bryan no entiende la música como una competición, por lo que, como en otro momento y por diferentes razones Drake y The Weeknd, habría renunciado siquiera a presentarse. La noticia sucede a la de unos tuits erráticos de Zach, escritos cuando estaba pedo, sobre la escasa valía de Taylor Swift.

En verdad, Zach Bryan ya tiene un Grammy por ‘I Remember Everything’, en concreto el Grammy a mejor dúo de country, y ha sido nominado en 4 ocasiones. Sus fans protestan por que no haya sido reconocido en más ocasiones, en especial en la categoría de Mejor Nuevo Artista.