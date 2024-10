Billie Eilish dice que no hablará de su sexualidad «nunca más»

‘LUNCH’ ha sido uno de los mayores éxitos del último disco de Billie Eilish. En ella, habla literalmente de «comerse» a su chica. En el remix de ‘Guess’, le tira los tejos a Charli XCX («Charli likes boys, but she knows I’d hit it»). Sin embargo, en una nueva entrevista con Vogue ha revelado que no se siente tan cómoda hablando de su sexualidad de forma tan abierta.

Eilish ha declarado que «nunca más» hablará del tema: «Ojalá nadie supiese nada sobre mi sexualidad o mi vida amorosa. Y espero que nunca más lo sepan. No voy a hablar sobre mi sexualidad nunca más. No voy a hablar sobre con quién estoy saliendo nunca más», confiesa la cantante. De hecho, asegura que «el amor de mi vida es cantar».

- Publicidad -

Entre otras cosas, Eilish también ha hablado sobre las próximas elecciones estadounidenses, describiéndolas como «las más importantes de nuestro tiempo»: «Muchos de mis fans van a poder votar por primera vez. Así que estoy en plan, ¿te gusta la libertad?», explica.

Los detractores del videoclip de ‘BIRDS OF A FEATHER’ se habrán llevado las manos a la cabeza con la revelación de Billie en la entrevista. Al parecer, y tal como había hecho con todos sus vídeos hasta la fecha, Eilish había dirigido una versión previa que se acabó descartando porque no le gustaba. Por ello, decidió recomenzar el proyecto con Aidan Zamiri en la dirección.