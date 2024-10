Elias Rønnenfelt se pone Velvet en ‘Worm Grew a Spine’

Entre los artistas que publicarán su álbum debut en 2024 se encuentra el danés Elias Rønnenfelt, al que conocerás por ser vocalista de Iceage. ‘Heavy Glory’ se pone a la venta este mes, el 25 de octubre, y se ha presentado con tres singles que desprenden un aroma muy americano, de folk-rock y MOR. Especialmente los dos primeros, ‘Like Lovers Do’ y ‘No One Else’, no habrían desentonado sonando en alguna emisora de radio estadounidense de los 90 o atrás.

Pero el mejor de esos singles puede ser el tercero: ‘Worm Grew a Spine’ mira a otro tipo de rock americano, el de Lou Reed y la Velvet Underground. Es la Canción Del Día.

Aunque en ‘Worm Grew a Spine’ las influencias vienen de diferentes lados. La base rítmica, la «espina dorsal» de la canción, es saltarina como las del new wave primigenio. Después, en los arreglos destacan las diferentes capas de guitarras -sucias y distorsionadas o rasgadas- que retrotraen el proto-punk o incluso al glam. Estos estilos musicales, Rønnenfelt los ata con una de sus melodías más claras e inmediatas. La canción parece de Deerhunter en su mejor época.

Por otro lado, la inmediatez de ‘Worm Grew a Spine’ contrasta con la densidad de la letra, que viene con una potente carga poética -hoy que hablamos de poetas en el podcast Revelación o timo- además de política, pues Rønnenfelt se considera poeta además de letrista. Las menciones al «Berlín del este y el oeste», o a «autócratas» que oprimen a la población, o la evocación de un mundo frío y duro que castiga a sus habitantes, se suceden en una historia que es un caramelo para filólogos, y que se presta a ser analiza con lupa.

Aunque ‘Heavy Glory’ será el primer disco de Rønnenfelt firmado con su nombre de pila, no es su primer trabajo al margen de Iceage: con su banda paralela, Marching Church, ha llegado a lanzar dos álbumes, ‘The World is Not Enough’ (2015) y ‘Telling it Like it Is’ (2016). El último álbum de Iceage, ‘Sheek Selter‘, se editó en 2021.