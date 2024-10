The Cure anuncian livestream del «disco más personal» de Robert Smith

Ya queda menos para el esperado ‘Songs Of A Lost World’, que saldrá a la venta el próximo 1 de noviembre. The Cure han anunciado hoy un concierto de presentación del disco en Londres, en una sala de 3.000 personas, que también podrá verse desde casa de manera totalmente gratuita. Además, ya se pueden leer las primeras reseñas del álbum.

La noche del 1 de noviembre, el legendario grupo inglés llevarán a cabo el ‘Show Of A Lost World’, en el que tocarán el disco en su totalidad en la sala Troxy de Londres. Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo 17 de octubre a las 16h en España. Una libra de cada ticket será destinada a la ONG War Child. Para el resto del mundo, el show podrá verse de manera gratuita en YouTube.

Por el momento, los singles ‘Alone’ y ‘A Fragile Thing’ ya están disponibles en las plataformas de streaming. En los conciertos de su última gira también pudimos escuchar ‘Endsong’ y ‘And Nothing Is Forever’ en directo. Sin embargo, ya están disponibles las primeras reseñas de las versiones finales. NME ha declarado en su reseña que ‘Songs Of A Lost World’ se trata del «disco más personal de la carrera de Robert Smith».

El medio británico describe ‘And Nothing Is Forever’ como un «suspiro magistralmente eufórico» y la equipara con clásicos como ‘Plainsong’ o ‘Pictures of You’. Por otro lado, da detalles sobre la «sombría» ‘Warsong’ y ‘Drone_Nodrone’, la cual «se siente como el primo travieso de ‘One Hundred Years’, ‘Burn’ y ‘Killing An Arab'».

The Cure – Songs Of A Lost World : Album Launch Show

Live at Troxy London – 1st November 2024

Ticket info at https://t.co/63L11XJOKB

Free Global Live Stream on The Cure YouTube – More details to follow pic.twitter.com/1Nd8E3bsF6 — The Cure (@thecure) October 11, 2024

