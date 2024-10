Coldplay logran su 4º top 1 de discos en España con ‘Moon Music’

Coldplay logran otro número 1 en la lista de discos española con su nuevo álbum ‘Moon Music’. El disco ha sito también top 1 en Reino Unido -donde es su 10º top 1– y en territorios como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Italia, Irlanda, Holanda o Bélgica. Entre los territorios donde ha quedado en el número 2, Canadá y Australia, pero el éxito es total.

Si nos ceñimos a España, este es su 4º número 1 de álbumes tras los logrados por «Viva la Vida», ‘Ghost Stories’ y ‘Music of the Spheres’. Hay que recordar que en nuestro país los primeros álbumes de Coldplay fueron «sleepers» que duraron mucho tiempo en las listas pero no alcanzaron la cima propiamente dicha. ‘Parachutes’ y ‘A Rush of Blood to the Head’ vendieron más de 50.000 copias en España pese a no haber pasado de los puestos 31 y 9. Así queda el histórico de Coldplay en nuestro país, EP’s incluidos:

-Parachutes 31

-A Rush of Blood to the Head 9

-X&Y 2

-Viva la Vida and Death and All His Friends 1

-Prospekt March EP 41

-Mylo Xyloto 3

-Ghost Stories 1

-A Head Full of Dreams 2

-Kaleidoscope EP 2

-Everyday Life 3

-Music of the Spheres 1

-Moon Music 1



La segunda entrada más importante esta semana es la de Paula Koops con ‘Motel’ en el número 11. Y la tercera, la de León Benavente, que llegan al número 16 con el notable ‘Nueva sinfonía sobre el caos’. No es su mejor registro, pues ‘2’ llegó a ser número 5 y tanto ‘Vamos a volvernos locos’ como ‘Era’ llegaron a ser número 2, aunque hay que recordar que este nuevo álbum lo afrontan desde la autoedición. León Benavente además sí consiguen estos días el número 2 en vinilos, tan solo por detrás de lo nuevo de Coldplay.

‘Cutouts’ de The Smile llega al puesto 23 de nuestro país. El disco es número 7 en Reino Unido y número 52 en Estados Unidos. Entre los países que mejor lo han acogido están Holanda (puesto 4), Bélgica (números 7 y 10 en Flandes y Valonia) y Alemania (número 14). El anterior ‘Wall of Eyes’ consiguió mejores datos en todos los territorios, incluido el número 1 de Holanda, el número 3 de UK o el número 12 de España, de lo que se deduce cierto cansancio de la audiencia, que quizá ha interpretado el nuevo disco como su cara B o sus descartes, al haber sido editado en el mismo año.

La lista de entradas española de la semana se completa con ‘Antes de’ de Alejo en el número 35, la banda sonora de ‘Joker: Folie à deux’ en el número 44, el excelente ‘¡Ahora!’ de Biznaga en el número 55 y ‘For Cryin’ Out Loud’ de Finneas en el número 89. El disco de Finneas ha sido número 35 en Reino Unido y número 82 en el Billboard 200. Holanda es también donde más le quieren: número 9.

También hay que destacar que ‘Mastercaster’ de Midas Alonso y Delson Aravena experimenta la subida más fuerte al pasar del puesto 96 al 25 en la que es la primera semana que computa completa.