El famoseo ha celebrado las Pascuas y no ha olvidado lo más importante: compartirlo en redes. Así, por ejemplo, hemos podido saber que Madonna ha pasado las fiestas junto a su familia y que, además, ha asistido a un concierto de la cantante británica Self Esteem. Otras artistas musicales que han festejado las Pascuas en familia han sido Mariah Carey, que ha posado junto a sus hijos y un conejo gigante, pero también sola presumiendo de bolso y tacones fucsia, y Jennifer Lopez, que ha pasado un rato con sus dos hijos a través de FaceTime.

Liam Gallagher ha contado que ha celebrado unas Pascuas «BÍBLICAS» junto a su hermano, Noel Gallagher, y junto a los dos hijos de este, Donovan y Sonny, a los que -aparentemente- ha conocido en este día. Juntos, han tomado té y han pasado un rato «absolutamente increíble». Además, Liam cuenta que se ha metido a los hijos de Noel en el bolsillo: «Obviamente les ha flipado conocerme porque soy un tío guay de cojones». Tristemente nadie ha publicado foto de este acontecimiento.

So we had a BIBLICAL Easter Sunday Noel Donavan and Sonny popped over to ours for a cup of tea it was absolutely incredible to meet the young guvs i obviously blew there minds coz im cool as fuck you heard it here 1st LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 21, 2025