Blossoms y Rick Astley también han tenido un «Brat Summer»

‘Gary’ de Blossoms ha sido recientemente número 1 en las listas de álbumes británicas. Aunque el disco haya durado solo 2 semanas en todo el top 100, puede presumir de ser su cuarto top 1 en la tabla de discos, muestra de que tienen un público muy fiel.

Y se debe a cosas como esta. Si el vídeo del tema propiamente llamado ‘Gary’, dedicado a un gorila que se perdió, contó con Rick Astley como artista invitado, ahora han llamado de nuevo al mismísimo Rick Astley para una sesión en la BBC. Tiene bastante gracia porque Blossoms no habían revelado que el intérprete de ‘Together Forever’ estaba con ellos.

En ella, Blossoms han interpretado una versión de ’360’ de Charli xcx tras asegurar que también han pasado un “Brat summer”. El tema es llevado a la música disco, con una interpolación de ‘Music Sounds Better With You’ de Stardust de la que se encarga el bueno de Rick. No, no habría quedado nada mal en el disco de remixes de ‘brat’, en sintonía con su vertiente más pop, la de Lorde o Billie Eilish.