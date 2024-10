Cher y Dua Lipa cantan ‘Believe’ en el Rock ‘n Roll Hall of Fame

La ceremonia del Rock ‘n Roll Hall of Fame se ha emitido esta noche desde Cleveland, Ohio, y ha dejado algunos momentos destacados. En especial, la actuación de Cher y Dua Lipa cantando juntas ‘Believe‘, el éxito de Cher de 1998. El parecido físico entre Cher y Dua ha sido muy comentado en los últimos años, por lo que verlas compartir escenario es casi simbólico.

Aunque ver a Cher y Dua juntas en el escenario es una maravilla, ambas no han estado a la par vocalmente. Dua ha tenido dificultades para alcanzar las notas altas, y Cher ha entrado salvando los muebles.

Además de cantar juntas en directo, Cher y Dua han aparecido juntas en rueda de prensa. También han posado junto a Zendaya.

Además de Cher, ingresan al Rock n’ Roll Hall of Fame Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Ozzy Osbourne y A Tribe Called Quest. Osbourne ya formaba parte del Museo como parte de Black Sabbath.

Y, junto a Dua Lipa, han intervenido en la gala los invitados Dr. Dre, James Taylor, Julia Roberts, Jelly Roll, Keith Urban, Demi Lovato, Busta Rhymes y Slash.

Cher puede celebrar ya formar parte del Rock ‘n Rall Hall of Fame, pero solo el año pasado criticó al museo por haberla ignorado durante décadas.

En otro orden de cosas, Dua Lipa acaba de ofrecer un concierto sinfónico en Londres. Allí, Dua ha exhibido mejor forma vocal cantando el repertorio de ‘Radical Optimism‘ junto a una orquesta de 53 músicos y un coro de 14 cantantes. El concierto se ha grabado para su futuro lanzamiento.

We're LIVE with the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony! @dualipa, @cher, and @theroots kick things off the with their AMAZING performance of Cher's smash hit "Believe." Tune in NOW on Disney+ to watch LIVE. #RockHall2024 pic.twitter.com/2vFQydTm0f

— Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024