‘Besitos Bebé’ de El Perla triunfa en España 6 años después

No hay grandes novedades en la lista de singles en España: ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G mantiene el número 1 pese a la presión de Omar Courtz con De la Rose y Los Sufridos con Bad Gyal. La subida más fuerte en puntos, ‘Soltera’ de Shakira, solo logra mantenerse en el número 4.

La entrada más alta de la semana es ‘Besitos BB 2.0’ del rapero madrileño El Perla, quien ha colaborado con Maka, Dellafuente, Pimp Flaco o Kinder Malo. ‘Besitos BB 2.0’ llega solo al número 39, pero merece la pena detenerse en ella porque su trayectoria es ascendente: ahora mismo sube al puesto 24 en Spotify España.

El tema original ya fue un hit orgánico, pues suma 7 millones de streamings incluido en ‘The White Angel’ (2018), pero el remix ha dado el salto al sumarse nada menos que Omar Montes, Saiko e incluso BB trickz en la intro de esta canción explícita sobre sexo.

Saiko protagoniza otra entrada, esta vez junto a Gonzy, en el puesto 43 con ‘Eroticaaaaaa’. Como comentábamos en Álbumes, el disco de Gonzy ha llegado al número 6 en nuestro país.

Otras entradas han sido ‘Conexión’ de Cano y JC Reyes en el número 54, la balada ‘No me duele’ del rapero barcelonés Morad en el número 68 y dos remixes de ‘Brat’ aunque acreditados solo a Charli xcx. ‘Sympathy Is a Knife’ es número 81 y ‘Club Classics’ es número 97. Como curiosidad, Promusicae no ha acreditado a BB trickz ni en el tema de El Perla ni en el de Charli xcx. Es decir, debería figurar 2 veces en el top 100 de esta semana, pero no figura ninguna.