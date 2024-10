Love of Lesbian dejan a Charli xcx sin top 1 en España

Love of Lesbian protagonizan la entrada más fuerte de la semana en España con su nuevo álbum. ‘Ejército de salvación’ es número 1 de la lista general de discos de Promusicae y también de la sub-lista de vinilos.

No es su primer número 1 en nuestro país, pues desde que se viralizó ‘1999’, todo han sido éxitos para los catalanes. Este es el 5º número 1 de Love of Lesbian en España tras ‘La noche enterna. Los días no vividos’ (2012), ‘El poeta Halley’ (2016), el disco en directo ‘El gran truco final’ (2018) y ‘V.E.H.N.’ (2021). En resumen, desde que ‘1999’ fue top 33 pero sobre todo un «sleeper» que llegaba al disco de oro, ningún álbum de Love of Lesbian ha quedado siquiera en el top 2.

Este lanzamiento de Love of Lesbian deja sin número 1 en España a su compañera de sello en Warner Charli xcx. ‘Brat’, ayudado por su reedición con un disco de remixes, es la subida más fuerte de la semana, pasando del número 17 al número 2, su nuevo máximo en España, pues en su momento ‘Brat’ fue top 5 por aquí.

Además, dos temas se cuelan en el top 100 de canciones: ‘Sympathy Is a Knife’ en el top 81 (sin estar Ariana Grande acreditada) y ‘Club Classics’ en el top 97 (sin Bb trickz acreditada). Aunque lo verdaderamente destacable es la longevidad del álbum durante estas 19 semanas, resistiendo en torno al top 20 todo el verano. Será el primer disco de oro de Charli xcx en España.

La segunda entrada más importante de la semana es la de Gonzy con ‘The World Is Yours’ en el puesto 6. El artista cubanoamericano ya tiene 3 singles en el top 50 español. También hay que mencionar que Lady Gaga llega al número 5 con ‘Harlequin’, su música inspirada en la segunda parte de ‘Joker’. Con motivo de su edición física, este álbum ha vuelto a las listas internacionales, incluida la nuestra, aunque sin llegar al podio en ningún territorio. De hecho, el español es de sus mejores datos: ‘Harlequin’ ha sido número 20 en Estados Unidos y número 11 en Reino Unido.

Otras entradas de la semana son ‘Supercharged’ de The Offspring en el puesto 30, ‘Hotel maligno’ de Los Diozes en el puesto 65, ‘Baño María’ de Ca7riel y Paco Amoroso en el puesto 72 -tras el pelotazo de su Tiny Desk- y ‘Crear’ de La Habitación Roja en el número 80.

En el caso de La Habitación Roja llegaron a rondar el top 10 varias veces durante la década pasada: ‘Universal’ fue número 14 en 2010; ‘Fue eléctrico’, número 16 en 2012; ‘La moneda en el aire’, número 6 en 2014; ‘Sagrado corazón’ top 10 en 2016… La era streaming claramente les ha ido perjudicando de cara a las listas de discos, aunque continúan manteniendo sus fans en las salas.