Antoñito Molina, número 1 de álbumes en España

Hay nuevo número 1 de álbumes en España y es de Antoñito Molina. El cantante gaditano coloca su tercer disco, ‘El club de los soñadores’, directamente en el número 1 de la lista de elepés española gracias principalmente a la venta de CDs. No existe vinilo de ‘El club de los soñadores’ y los datos de streaming del álbum, que aparece en el puesto 48 de Spotify, son discretos. Ni un solo tema de ‘El club de los soñadores’ se deja caer por la lista de singles, sin embargo, varios de ellos tienen streams suficientes para ser certificados con Discos de Oro (‘Hubo un tiempo’, ‘La Aventura’) o están muy cerca de llegar al Platino (‘Por si mañana’), beneficiados también por su presencia en radio.

La siguiente entrada en lista la protagoniza Kylie Minogue. ‘Tension II‘ se coloca en el puesto 3 de Promusicae, uno de sus mejores datos globales. Sin haber llegado al número 1 como en Reino Unido o Australia ni al 2 como en Suecia, ‘Tension II’ iguala el dato de Bélgica y mejora los de países como Alemania (4), Países Bajos (5), Irlanda (8) o Francia (21).

En todo caso, el top 3 de ‘Tension II’ mejora los últimos datos históricos de Kylie Minogue en España: tanto ‘Golden‘ (2018) como ‘DISCO‘ (2020) quedaron en el puesto 8 y el recopilatorio ‘Step Back in Time: The Definitive Collection’ (2019) no pasó del 5. La excepción es ‘Tension’ (2023), el disco original, que fue top 2.

A continuación figuran en lista dos entradas nacionales. En primer lugar, ‘Un casa con jardín’, del artista revelación Enol, se coloca en el 16. En segundo, ‘Galerna’, del artista ya muy conocido por todos Álex Ubago, entra en el 25. Ubago, además, aparece en el puesto 10 de la tabla de vinilos, que vuelve a estar coronada por ‘MOTOMAMI‘ de Rosalía probablemente gracias a algún tipo de oferta o descuento: sube del 13 al 1.

La penúltima entrada en la lista de álbumes se la queda un conocido grupo de k-pop, Seventeen, que mete su miniálbum ‘Spill the Feels’ en el 50. Finalmente, la reedición de ‘Cuatro rosas’y que Dios reparta suerte’ (1985) de Gabinete Caligari se coloca en el 54.