Shawn Mendes dice que está «descubriendo» su sexualidad

Shawn Mendes se ha pronunciado sobre su sexualidad durante un concierto celebrado en la noche del lunes en Denver, Colorado. Spoiler: ha sido muy ambiguo. Pero, al menos, ha contestado indirectamente a todos aquellos fans que llevan años acosándole en redes para que salga del armario, a pesar de que él solo ha salido públicamente con mujeres -y aunque no lo hubiera hecho- y como si la sexualidad no fuera un viaje personal e íntimo que pertenece a cada uno.

El acoso sistemático que ha sufrido Shawn Mendes -durante años, desde el inicio de su carrera- por su sexualidad ha podido afectar negativamente a su salud mental y es un síntoma de la tóxica relación de los fans con las celebridades. Conocido es el caso del actor Kit Connor, que se declaró públicamente bisexual en 2023 tras el acoso de sus seguidores.

A Mendes, algunos fans han seguido asignándole una homosexualidad y bisexualidad imaginadas, y Mendes ha aprovechado su paso por Denver para hablar públicamente del tema por primera vez. «La verdad sobre mi vida y mi sexualidad es que todavía las estoy descubriendo, como todo el mundo», ha declarado. «A veces no tengo ni idea, y otras sí. Da un poco de miedo porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir sobre este tema. Estoy intentando ser valiente y permitirme ser humano y sentir cosas. Y esto es todo lo que voy a decir».

Las palabras de Mendes suenan lo suficientemente sinceras como para que el cantante se sienta con la libertad de explorar su sexualidad sin presiones. Sin embargo, esa libertad no tiene que «ganársela», ya que le pertenece, aunque algunos intenten arrebatársela.

Por otro lado, que Mendes esté a punto de publicar álbum puede tener algo que ver con que el canadiense haya decidido hablar justo ahora. Al fin y al cabo, él también ha sacado rédito de sus relaciones sentimentales, sobre todo la que mantuvo con Camila Cabello. Y, en cualquier caso, Mendes no ha podido ser más ambiguo y sus palabras no van a detener las especulaciones, sino todo lo contrario.

Shawn Mendes opens up about his sexuality:

“The real truth about my life and sexuality is that, man I’m just figuring it out like everyone. I don’t really know sometimes and I know other times. It feels really scary because we live in a society that has a lot to say about that” pic.twitter.com/5AvgPePXzp

— Pop Base (@PopBase) October 29, 2024