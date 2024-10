caracazador implora ser recordado en la intrigante ‘MI ROSTRO’

caracazador ha publicado estos días uno de los discos revelación de la temporada. En verdad, se trata de su segundo álbum tras la edición de ‘Marea y plata’ en 2020, pero sin duda el artista ha vivido un impulso tras ser fichado por GOZZ Records, el sello desde el que Zahara autogestiona su carrera y que hasta ahora no contaba con cantantes ajenos a su entorno. Zahara le rescató de un taller de composición hace un par de años y ahora publica este segundo álbum.

El nuevo largo se llama ‘República’, y está escrito y producido enteramente por el propio caracazador. Se define como una radiografía de un amor en 10 capítulos, es decir, las 10 canciones «radiografían una relación con idas y venidas, huidas y encuentros». Se han conocido varios adelantos, como ‘Casamurada’ o la estupenda balada a piano con que se abre el disco, ‘Dios bendiga esta casa’. La que seleccionamos como Canción del Día es ‘MI ROSTRO’.

- Publicidad -

Aunque entre las influencias de caracazador cabe gente como James Blake, a quien podríamos atribuir esos jadeos sampleados, ‘MI ROSTRO’ comienza más bien como una canción muy española marcada por la guitarra, que puede recordar a rescatadores del folclore como Vicente Navarro. Pronto la producción se pondrá nerviosa, incorporando una percusión oscura que ronda lo bailable (sería una danza siniestra), en muestra de la propia inquietud del artista.

Estamos ante una canción de desamor que no es sino una súplica de que el ser querido no olvide nuestro «rostro», pero incluye un punto muy inquietante tanto en la producción, como en una de las estrofas, la de «puestos a fingir, fingiré que soy tú». ¿Acaso una referencia a ‘Call Me By Your Name‘?

- Publicidad -

Otros versos son más claros: el amor ya está ausente («cuando pronuncio tu nombre en la noche más oscura, tu nombre siempre me suena más lejano que todas las estrellas»), aunque él lo recuerda aún («te querré como si fuera la última vez»). Tanto que suplica en el puente final «no me olvides», antes de que la canción se entregue a un «fade out». Un «no single» que desafía a los 5 adelantos que había tenido el disco y prueba de su solidez compositiva.



Lo mejor del mes: