caracazador se alía a Zahara visitando ‘Casamurada’

caracazador es el alias de Pablo Pérez, cantante y compositor de Cádiz que publica sus primeros temas en 2020. De hecho, en plena pandemia se edita oficialmente la primera canción de caracazador, la nana folk de ‘A primavera’. Después, la pianística ‘A dos tiempos’ sigue allanando el terreno hacia el lanzamiento del primer disco de caracazador.

Tradición y electrónica confluyen en ‘Marea y Plata‘ (2020), por ejemplo en la atmosférica pista titular o en la neoflamenca ‘Pies descalzos’. Algunas composiciones, como ‘La chica fluorescente’ o la excitante ‘There are children in the morning’, exhiben una riqueza barroca inusual en cualquier debut, en un disco curiosamente grabado con un iPad en el que Pablo empieza a definir su sonido tirando de distintas evoluciones del folk o la música neoclásica.

En 2021, caracazador sigue publicando temas sueltos, como ‘Aún no lo cuentes’ o ‘Distrito industrial’, y, también, ese año, conoce a Zahara, quien le acaba fichando en su sello G.O.Z.Z. Records. Zahara y Pablo se conocen en aquel verano durante un curso de composición que Zahara imparte en la masía-estudio de grabación La Casamurada. De ahí surge el título del primer single que caracazador estrena en esta etapa actual de su carrera.

El piano clásico sigue guiando el sonido de ‘CASAMURADA’, dibujando una melodía preciosa acompañado de unas sutiles percusiones, hasta que el beat electrónico entra en acción. La contraposición de elementos define también la letra de ‘CASAMURADA’, una canción que habla «de la vorágine del día a día y de la dificultad de compaginar las obligaciones de la vida adulta con el amor».

Zahara comparte las siguientes palabras sobre caracazador: «Cuando escucho a Pablo me lo imagino recogiendo pequeños fragmentos de su vida, con mucho cuidado, ordenándolos, iluminándolos delicadamente para convertirlos en canciones. En ellas estoy como en casa y a la vez siento que me está llevando a un sitio nuevo, desconocido y mágico en el que estoy deseando perderme».