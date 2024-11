Tyler, The Creator busca su luz en la épica ‘St. Chroma’

Tyler, The Creator lo ha petado con ‘CHROMAKOPIA’. Pese a haber sido lanzado un lunes por la mañana después de una promoción repentina, el séptimo del californiano ha sido todo un éxito de ventas. La primera noticia de la existencia del álbum llegó de la mano de su primer single, ‘St. Chroma’. La torre de esperanza desde la que Tyler vuelca todas sus inseguridades a lo largo del LP. Es la Canción del Día.

«Nunca, en tu puta vida, apagues tu luz por nadie», aconseja la madre de Tyler al principio del tema. ‘St. Chroma’ presenta el lado más libre e inspirador de Tyler, que resume toda su carrera y visión artística de forma magistral en el primer verso. «Hawthorne es de donde soy / Otro planeta es donde me quedo», susurra Tyler sobre una intimidante marcha militar.

Los sintetizadores se van añadiendo a la mezcla según aumenta la epicidad de la letra: «Construí un camino a la libertad por las palabras de Pharrell / A la mierda la tradición, deja de impresionar a los muertos». Antes de pasar al eufórico estribillo, apoyado por la delicada voz de Daniel Caesar, Tyler regala el momento de mayor confianza de todo el disco: «Nunca he tenido dudas dentro de mí / Y si te he dicho que he tenido, estoy mintiendo».

La «luz» y el «fuego» que se mencionan en el estribillo bien puede referirse a la explosividad creativa de la juventud, en contraste con las cuestiones de la adultez con las que Tyler lidia en el LP. En el segundo verso, Okonma enuncia las preguntas que irá respondiendo en las siguientes canciones: «¿Mantengo la luz o me retiro con elegancia?».

‘CHROMAKOPIA’ recibió más de 85 millones de streams en su primer día en Spotify y ya está destinado a ser el primer número 1 de Tyler en Reino Unido. HITS Daily Double apunta también a la posibilidad de vender 300.000 unidades en su primer semana, consiguiendo también el liderazgo en las listas estadounidenses.