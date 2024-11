Los «club classics» de A.G. Cook parten el MIRA 2024

Las 19.30 no es hora para ver en directo uno de los principales reclamos de MIRA 2024, Kim Gordon. La mayor parte del público no llega al festival hasta unas horas después, perdiéndose la presentación de ‘The Collective’, el peculiar segundo disco en solitario de la fundadora de Sonic Youth, que acaba de ser nominado a un Grammy.

Gordon, una de las personas más cool del planeta, presenta hierática el repertorio de un disco que sobrepasa tranquilamente los límites del trap y el grunge, trayendo a MIRA ese raro show de rock que no es solo de rock. Gordon sigue aferrada a la guitarra eléctrica como en la época de Sonic Youth pero, esta vez, los beats distorsionados de su disco arrasan el escenario.

No termina de despegar el show de Robin Fox, centrado en una electrónica destilada y pura, de corte extremo y minimalista. La sincronía de música y luces láser es atractiva, pero la música nunca encuentra el rumbo y se queda en una improvisación abstracta que no se crece. El inicio es denso, con bajos profundos que obligan a protegerse los oídos, y, aunque Robin añade progresivamente texturas y ritmos, el show se acaba haciendo anodino.

La propuesta de Rafael Toral es diferente. La aparición de la imagen de un pajarito en la pantalla del escenario DICE (como la de la portada de su disco ‘Spectral Evolution’) descoloca al público de inicio, y lo que sigue es un show de pura música ambient brillante y reluciente. Toral, sentado tocando su guitarra eléctrica, inunda el ambiente con sus tonos profundos, llenando de luz la oscuridad.

Pasadas las 22.00 de la noche emerge en el escenario el gran reclamo de la jornada, A.G. Cook, que presenta su ‘Britpop’ particular levantando al público con sus beats de hyperpop machacones. En ocasiones se pierde la textura PC Music en favor de un diseño puro y clínico, pero los beats son tan potentes que levantarían a un muerto. Por supuesto, la voz de Charli xcx emerge varias veces a lo largo del show, pero es la entrada de ‘Club Classics’, en su versión original, la que lleva al público a la euforia total.

A partir de la presentación de British Murder Boys, centrada en un techno elegante y oscuro, el MIRA entra en su fase final. Sobre todo, las diferentes acepciones de la palabra «techno» van teniendo cabida durante la noche, pero son las texturas acid de People You May Know las que introducen al público en un trance sin salida. Después, los ritmos encolerizados y retorcidos de Toccororo llevan a los asistentes al averno. Un hipnótico remix de ‘Eusexua‘ de FKA twigs se deja caer en el cierre de MIRA Festival.