Liam Gallagher prefiere a «dos zorros follando» que a The Cure

Liam Gallagher está teniendo unos días productivos en X. El vocalista de Oasis ha dejado clara su postura respecto a la música de The Cure, a quien asegura que no escucha porque no está «deprimido». Además, se ha desmentido a sí mismo asegurando que «no hay ningún disco de Oasis en proceso».

Todo ha empezado cuando un usuario le ha dicho a cantante que escuchase a The Cure. Gallagher simplemente ha respondido: «No estoy deprimido». En ese momento, otro usuario no se podía creer que Liam estuviese mandando hate a la mítica banda británica, pero Liam lo ha confirmado de la manera que solo él sabe hacer: «No los odio, simplemente prefiero escuchar a dos zorros follando en los arbustos a las 5:30 de la mañana».

Este año, The Cure han estado en boca de todos tras el lanzamiento de su anticipadísimo ‘Songs Of A Lost World’, que ha acabado siendo también uno de los discos más aclamados de 2024.

En cuanto al posible nuevo trabajo de Oasis, el cual Liam aseguró en septiembre que ya estaba «terminado», este ha asegurado ahora que se trataba de «una broma»: «Todo el mundo está un poco tenso estos días, perdón si he molestado a alguien», ha publicado en X.

I don’t hate them I just rather listen to 2 foxes shagging in the bushes at 5.30 am — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 16, 2024

I’m not depressed — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 16, 2024

Let’s just calm the fuck down there is no oasis album in the making I was fucking joking remember them and the reason being because everyone is a little uptight these days I’m sorry if I have upset anyone but fuck me it was a laugh — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 16, 2024

