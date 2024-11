Claudia Valentina da buen club pop en ‘Diamonds on My Teeth’

Claudia Valentina es uno de esos secretos de la industria de la música que intentan dar el salto a la primera línea. Valentina es co-autora de un éxito del tamaño de ‘The Motto’ de Tiësto y Ava Max y, últimamente, ha participado en la composición de ‘Mantra‘ de JENNIE.

A lo largo de su carrera, Valentina -que es británica de Guernsey, Normandía- ha compartido estudio con nombres de la talla de Ian Kirkpatrick (Dua Lipa) o Cirkut (Kesha). Valentina empezó su carrera bailando a los 8 años y a los 10 ya estaba actuando en el teatro con ‘Billy Eliot’.

En solitario, Valentina -que ha llegado a aparecer en una edición del JNSP Song Contest– ha desarrollado una carrera de puro pop comercial, aunque nunca ha dado el salto definitivo. Entre sus primeros éxitos, publicados de la mano de EMI/Republic Records, se encuentran el R&B-pop de ‘Sweat’ o el synth-pop de ‘Extra Agenda’. ‘4:15’, uno de sus mejores singles, lo llegó a grabar Selena Gomez.

Hace un año, Valentina anunció que su contrato multinacional -que describió como una pesadilla- había terminado. De hecho, se llegó a anunciar el lanzamiento de un EP, pero este nunca salió. Ahora, Valentina publica música por su cuenta, como el reciente single ‘D&G’. Eso sí, con ayuda de la agencia Electric Feel, que lleva a artistas como Post Malone.

Aprovechando su conexión directa con el pop alemán, pues Valentina reside en Berlín y su mayor éxito, ‘HIGH’, es una colaboración con el rapero de Mutlangen CRO, el nuevo single de Valentina publicado estos días cuenta con producción germana, firmada por el berlinés JUMPO. Es la Canción Del Día.

En ‘Diamonds On My Teeth’, Valentina pone un pie en la pista de baile y entrega un tema de club pop muy apañado. La gracia de ‘Diamonds On My Teeth’ está en su base, pero también en su estribillo entrecortado y en que el tono nasal de Valentina -tan comercial- se sigue haciendo notar. Un bop, en definitiva, que debería sumar a Valentina nuevas alegrías.