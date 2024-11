Oklou presentará su nuevo disco en Barcelona

Oklou, la cantante y productora francesa que ha propuesto una manera diferente de entender el hyperpop, despojándolo de agresividad para dotarlo de pura ternura y melodía, en una serie de canciones que parecen nanas del futuro, ha anunciado que su nuevo disco, ‘choke enough’, se pondrá a la venta el 7 de febrero.

El que se considera el debut oficial de Marylou Mayniel tras darse a conocer en 2020 con el sobresaliente mixtape ‘Galore’, y tras colaborar con Dua Lipa en un remix de ‘Fever’, incluirá los singles ‘family and friends‘, ‘obvious’, ‘harvest sky’ y ‘choke enough’, y colaboraciones con underscores en ‘harvest sky’ y con Bladee en ‘take me by the hand’.

Oklou presentará ‘choke enough’ en Barcelona de mano de Primavera Sound, Caprichos de Apolo y MUTEK. La fecha es el 11 de marzo en Sala Apolo. Las entradas se ponen a la venta en Fever a partir de hoy 25 de noviembre a las 10 horas a un precio de 25 euros + gastos.