‘Una Estrella’ es la bonita balada maternal de La Bien Querida

En el género de canciones pop escritas por madres que contemplan a sus hijos crecer y hacerse independientes encontramos composiciones como ‘Slipping Through My Fingers’ (1981) de ABBA o la reciente ‘A Mother’s House’ (2022) de Björk, que cuenta con la voz invitada de su hija, Ísadóra. A esta lista se ha añadido hace poco, también, ‘Una estrella’ de La Bien Querida.

‘Una estrella’ es una canción que La Bien Querida dedica a su hija, tan biográfica que su mismo título incluye el nombre de la hija de Ana Fernández-Villaverde, Estrella. En palabras de Ana, es una pieza que «habla del paso de la niñez a la adolescencia».

Para Sonido Muchacho, discográfica de La Bien Querida, ‘Una estrella’ «surge desde el amor profundo y entrañable de una madre a su hija» y «describe la protección y el amor incontenible que siente una madre hacia sus hijos, cuando estos poco a poco crecen y alejan sus conocimientos de esa raíz familiar hacia ramas independientes, con sus vivencias y creencias propias».

Para transmitir este mensaje de amor maternal, la autora de ‘Paprika‘ (2023) elige un formato de balada pop-rock de sonido levemente fronterizo, diseñada bajo producción de David Rodríguez. En la letra, Ana lidia con el conflicto entre su necesidad de proteger y de dejar ir. «Van pasando los días y tú vas creciendo / Que no pase mucho tiempo sin decirnos un te quiero», rima La Bien Querida en una canción que toca también el tema de su propia mortalidad: a los «ángeles» pide que «si un día falto, te puedan cuidar».

«Te me escapas como un gato, te me escapas como el tiempo, como el agua entre los dedos, te me escapas de las manos» es otro de los pasajes destacados en el primer avance del próximo álbum de La Bien Querida. Es el mismo mensaje que cantaban ABBA en la canción citada, utilizando la misma expresión, pero en un idioma diferente. El amor de madre, claro, es universal.

La Bien Querida actúa este jueves 9 de enero en el festival Inverfest 2025 de Madrid, compartiendo cartel con la artista revelación Janire.