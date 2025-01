El gran y barroco regreso de Japanese Breakfast

Japanese Breakfast es uno de los nombres imprescindibles confirmados en el cartel de Bilbao BBK Live 2025. Michelle Zauner, muy conocida también por su novela autobiográfica, ‘Crying in H Mart’, presentará en España un nuevo disco que se acaba de anunciar bajo el título de ‘For Melancholy Brunettes (& Sad Women)’ y que se pondrá a la venta el 21 de marzo.

El nuevo disco de Japanese Breakfast se inspira en las «calamidades vividas por Ícaro y por otros desgraciados como él» y los personajes que habitan sus canciones transitan «ciclos de tentación, transgresión y retribución».

- Publicidad -

‘Orlando in Love’, primer adelanto de ‘For Melancholy Brunettes (& Sad Women)’, es una adaptación de ‘Orlando enamorado’, poema épico escrito por el poeta italiano Matteo Maria Boiardo, inacabado, adaptado a su vez por el escritor estadounidense John Cheever, en el que «el héroe es un noble poeta que aparca su Winnebago (autocaravana) a la orilla del mar y cae víctima del canto de la sirena».

‘Orlando in Love’ es, por otro lado, un rico banquete musical, como ese retratado en la portada del álbum, en el que conviven guitarras acústicas y cuerdas a la manera del mejor y más elegante pop barroco que recuerdas. ¿Ha salido ya una de las mejores canciones del año?

- Publicidad -

‘Jubilee‘, el anterior álbum de Japanese Breakfast, se lanzó en 2021. Por otro lado, ‘Crying in H Mart’ se está adaptando a la gran pantalla, con el actor Will Sharpe (‘The White Lotus‘) a la dirección.