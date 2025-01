Bad Bunny descarta gira en España en 2025

Bad Bunny ha confirmado que no actuará en Europa, ni en España, en 2025. Esto significa que no volverá a haber gira en Europa de un disco de Bad Bunny, como no la habido de sus últimos cinco álbumes desde 2020. España es, irónicamente, uno de los principales mercados comerciales para Bad Bunny, pues hay que recordar que ‘Un verano sin ti‘ continúa posicionado entre los puestos altos de la lista de álbumes española, tres años después de su lanzamiento.

Benito ha sido claro hablando con el periodista Zane Lowe, en una entrevista para Apple Music, sobre sus planes de gira para ‘Debí Tirar Más Fotos‘: «Sé que el mundo está esperando, que España me ha estado esperando… Estamos haciendo planes para ir allá, pero no va a ser este año».

Cuando Zane pregunta a Benito por qué no está yendo a tocar a Europa, el portorriqueño contesta: «Realmente, los tiempos míos, con los tiempos de allá, con mi proyecto, es una combinación de muchas cosas que me han hecho decir «vamos después, vamos después, vamos después», y el después se ha quedado ahí. Pero prometo que iremos muy pronto. Estamos intentando ir a Europa y a otras partes del mundo».

‘Un verano sin ti’ (2022) se presentó en una gira por el continente americano, pero no en Europa ni en España. Este fue también el caso de ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana‘ (2023). La gira de ‘YHLQMDLG‘ (2020) incluía una fecha en Primavera Sound y otras muchas en Europa, pero se canceló por la pandemia. Durante 2020, Bad Bunny publicó dos discos más, ‘El Último Tour del Mundo‘ y ‘Las que no iban a salir‘. Esta gira se transformó en EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO en 2022, pero solo pasó por Estados Unidos.

La última vez que Bad Bunny actuó en España fue en 2019, en el festival Sónar de Barcelona. Antes, en 2018, tocó en varias ciudades españolas como Madrid, Tenerife, La Rioja, etc.

