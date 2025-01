Porridge Radio se separan tras esta gira y un EP

Porridge Radio han anunciado que se separarán tras la conclusión de su actual gira, que por cierto va a traerles tanto a Madrid como a Barcelona. En concreto estarán el 17 de marzo en Razzmatazz 2, Barcelona, y el 19 de marzo en Copérnico, Madrid. Las entradas están disponibles en la web de Primavera Sound.

El grupo publicaba el año pasado un disco notable llamado ‘Clouds in the Sky They Will Always Be There For Me‘, en el que sobre todo destacaba su pista final, ‘Sick of the Blues’. En total, han publicado cuatro álbumes, destacando la buena prensa que tuvo en medios anglosajones el segundo, ‘Every Bad‘, y el top 40 que lograba en Reino Unido el tercero, ‘Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky’.

Este nuevo álbum ha sido bien acogido entre sus fans: 3 meses después de su lanzamiento, casi todo su top 10 en Spotify siguen siendo canciones recientes, no glorias pasadas. El grupo suma 140.000 oyentes mensuales en dicha plataforma, a día de hoy.



Hoy Porridge Radio anuncian un nuevo EP llamado ‘The Machine Starts to Sing’. Dicen que para ellos es tan importante como las 11 canciones de ‘Clouds in the Sky They Will Always Be There For Me’. Serán 4 canciones, el EP saldrá el 21 de febrero, y desde hoy puede escucharse la pista 3, ‘Don’t Want to Dance’.

Sin embargo, al mismo tiempo Porridge Radio han comunicado en los Stories de Instagram y en X su separación. «Este grupo ha sido nuestra vida, ahora somos familia. Esta gira será la última, muchas gracias por escuchar. Con amor, Dana, Georgie, Sam y Dan».