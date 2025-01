RFTW: Mac Miller, Zahara, CocoRosie, Bad Gyal con Trueno…

Hoy 17 de enero se publican los nuevos álbumes de Ela Minus (nuestro Disco de la Semana), Sila Lua, Alpaca Sports, David Gray, The Weather Station, Sophie Jamieson y jasmine.4.t. ‘Balloonerism’ es el disco póstumo de Mac Miller. De todos ellos podéis escuchar un tema en nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend, que cuenta con más de 6.600 suscritos.

También hay novedades de artistas de primera línea, como Bad Gyal (con otra superestrella, el argentino Trueno), Zahara, Leiva o La Bien Querida. Lola Indigo publica remix de ‘La Reina’ junto a María Becerra y Villano Antillano. La Plata, Alice Wonder, Cala Vento, Sexy Zebras, shego, Liz Forte, Jordana B… están también entre los artistas nacionales que sacan tema.

En el plano alternativo internacional, tenemos novedades de The Horrors, CocoRosie (que han anunciado fechas en nuestro país), Skunk Anansie, Rialto, My Morning Jacket, Mumford & Sons… Como hemos venido contando durante los últimos días, Perfume Genius y Lucy Dacus han anunciado álbum.