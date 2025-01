Bad Bunny ocupa 16 puestos del top 20 en España

La devoción por Bad Bunny en España nunca se había visto por ningún otro artista. Al menos durante la era streaming. El artista ha lanzado un disco de 17 canciones. Pues bien, 16 de ellas están entre los 18 temas más populares del país. Todas menos una, que ha quedado descolgada en el puesto 23.

Bad Bunny ocuparía el top 16 entero de no ser por el «merengueton» ‘Capaz’, que baja del 1 al 6; y ‘Mi refe’ de Beéle y Ovy on the Drums, que resiste en el puesto 10. Por lo demás, todo es de Bad Bunny, empezando por el viral ‘DtMF’:

1.-DTMF

2.-Nuevayol

3.-Baile inolvidable

4.-Veldá

5.-Voy a llevarte pa PR

7.-Weltita

8.-Eoo

9.-Perfumito nuevo

11.-El Clúb

12.-Kloufrens

13.-Café con Ron

14.-Ketu tecré

15.-Turista

16.-La mudanza

17.-Pitorro de coco

18.-Bokete

23.-Lo que le pasó a Hawaii

No hay mucho margen para novedades que lleguen muy arriba, pero entre los valientes que logran entrar pese a la casi veintena de temas de Bad Bunny, hay que hablar de Naiara y Natos & Waor, que llegan al número 62 con ‘Veneno’ y ‘Pueblo salvaje’ de Manuel Carrasco en el 72. La lista de novedades se cierra con ‘Parte & Choke’ de Jombriel, Alex Krack y Jotta en el 92.