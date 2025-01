Bruno Mars prepara un «himno de strip club» junto a Sexyy Red

Bruno Mars puede estar en el mejor momento de su carrera. ‘Die With A Smile’, junto a Lady Gaga, cumple su tercera semana consecutiva en el número 1 del Hot 100, mientras que ‘APT.’ con ROSÉ ocupa el quinto lugar.

También se trata del artista número 1 de Spotify, con el mayor número de oyentes mensuales. Ahora, va a intentar conseguir su tercer hit seguido junto a Sexyy Red.

Ayer, el autor de ‘Just The Way You Are’ adelantaba la llegada de su nuevo single mientras celebraba otra semana en el número 1 para ‘Die With A Smile’: «Voy a ir al estudio ahora mismo a hacer un himno de strip club para que pueda celebrar adecuadamente este fin de semana». También revelaba quién le acompañaría en el nuevo tema: «Por favor, que alguien me ponga en contacto con Sexyy Red».

Esta madrugada, posteaban una fotografía juntos con un breve trozo de la canción: «La encontré». Aunque no han revelado oficialmente la fecha de salida, la propia Sexyy Red ha retuiteado un tweet del podcast NFR en el que aseguraban que el lanzamiento de la canción, aún sin título, sería este 24 de enero.

SEXYY RED

BRUNO MARS 🚨JANUARY 24TH🚨 pic.twitter.com/mcniSp9Hi7 — NFR Podcast (@nfr_podcast) January 22, 2025