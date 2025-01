Julien Baker y TORRES anuncian su esperado disco country

Julien Baker y TORRES, dos cantautoras muy conocidas en el mundo anglosajón -la primera, sobre todo, por su adhesión al supergrupo Boygenius junto a Phoebe Bridgers y Lucy Dacus; la segunda, por su trabajo en solitario-, han anunciado un álbum conjunto.

‘Send a Prayer My Way’ es un disco de música country producido por Sarah Tudzin de Illuminati Hotties. Como recuerda Stereogum, Baker y TORRES llevan tramando un disco de country conjunto, como mínimo, desde 2016, pero es ahora cuando se ha materializado.

El primer adelanto, ‘Sugar in the Tank’, se puede escuchar desde diciembre, y Baker y TORRES han podido presentarlo en el late night de Jimmy Fallon. Hoy, con el anuncio de ‘Send a Prayer My Way’, se pone en circulación un segundo avance.

‘Sylvia’ es una bonita balada country que demuestra que las armonías vocales de Baker y TORRES funcionan juntas a las mil maravillas. Su letra habla de amor, aunque está inspirada en la perra de TORRES, que se llama Sylvia.

TORRES escribió ‘Sylvia’ después de escuchar ‘Cracker Jack’ de Dolly Parton en la radio. Sylvia era solo una perra de acogida, pero cuando TORRES escuchó esa canción de Parton, rompió a llorar y se dio cuenta de que iba a quedarse con el can. TORRES quiso escribir una balada clásica, de las que suenan en la radio, y dedicarla a «los mejores amigos que una persona puede tener».