‘Born Again’ es el «tú te lo pierdes» de LISA, Raye y Doja Cat

LISA sigue dando pasos hacia el lanzamiento de su álbum debut, ‘Alter Ego’, uno de los más esperados de 2025. ‘Born Again‘, el nuevo single, junta a LISA con dos de las grandes superestrellas del pop anglosajón actual, RAYE y Doja Cat.

Se sabe que ‘Born Again’ es una canción originalmente escrita por RAYE y pensada para inclusión en su álbum debut, el premiado ‘My 21st Century Blues‘ (2023), pero dejada fuera, finalmente. RAYE se la cedió a LISA y la tailandesa la relanza ahora junto a Rachel Keen y Doja Cat.

‘Born Again’ no es ningún misterio: es una canción de puro nu-disco-pop, de melodía clásica y mensaje empoderado, un «tú te lo pierdes» dirigido a la pista de baile. Es una especie de continuación de ‘New Woman‘, un «nuevo» renacer. El sonido disco de ‘Born Again’ recuerda a los inicios de RAYE, que, antes de su debut, escribió temas tan chulos como ‘Love of Your Life‘.

En ‘Born Again’, cada una de las intérpretes se luce agenciándose su propio verso, aunque la firma de RAYE está por toda la canción, especialmente en el flow de esa letra semi cantada, semi rapeada que LISA aborda con su gusto habitual. Doja Cat, por su lado, ataca su verso con su conocida voz rasposa, enseñándole a su ex los «recibos» de todas sus mentiras.

Pocas artistas podrán decir tener en su disco de debut a Rosalía, Doja Cat y RAYE, pero así se las gasta LISA. ‘Alter Ego’ sale el 28 de febrero. Os recordamos que, además, LISA está confirmada en el reparto de la próxima temporada de ‘The White Lotus’. En otras palabras: 2025 es su año.

