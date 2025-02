Uno de los jóvenes talentos que veremos este año en Mad Cool, en este caso el mismo día que Olivia Rodrigo y St Vincent, es la chilena Akriila, nombre de guerra de Fernanda Sepúlveda. Se trata de una de las artistas emergentes de la música latinoamericana de los últimos años, que ya se ha paseado por Primavera Sound o Río Babel.

Entre sus referentes están Ana Tijoux, Clairo, Tokischa y Michael Jackson, aunque en su caso tira más hacia lo urbano. Si una de esas influencias se nota en su música, sería claramente la de Tokischa.

Su debut de 7 canciones ‘001’ en 2023 y sobre todo ‘epistolares’ en 2024 la pusieron en el mapa. Este último disco acumula streams millonarios a través de colaboraciones con FaceBrooklyn y Juicy BAE (‘epitafio’), pepinacos como ‘superficial’ o la acústica ‘carta a mi papá’. Otra faceta de Akriila.

También había en ‘epistolares’ una canción tronchante llamada ‘POPPER’, encabezada por su grito de guerra «Hot gays listen to AKRIILA», y cuya letra decía: «Y yo que traje popper y gatitas con joyitas, en mi cabeza suena POP, POP, POP».

Su nuevo single se llama ‘sexo virtual’ y es otra demostración de que los «hot gays listen to Akriila» a través de la frase «Y que bueno que salí maricón», lo cual es una referencia a Álex Andwandter, como aclara la misma letra, en concreto al tema ‘Ahora somos dos‘.

‘sexo virtual’ es en verdad una canción bastante reggaetonera, construida sobre el gancho «me hice las uñas por ti», destacando igualmente la frase «hasta me haría el culo por ti». Y eso no es incompatible con una melodía totalmente melancólica, un tanto ‘Antes de morirme’ en esos «Antes que me vaya yo a morir, enséñame una foto»; y muy contagiosa en sus «otra vez, otra vez, otra vez…»

Se trata además de una producción compartida con Dinamarca, productor nacido en Chile y criado en Suecia, a quien conoces de sus grabaciones junto a rusowsky, pero también probablemente por un CV en el que caben Shygirl, Ms Nina, Paloma Mami, Dellafuente, Ralphie Choo, Isabella Lovestory y Villano Antillano, entre otros.





