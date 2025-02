Kendrick Lamar es el protagonista musical de la semana gracias a su actuación en la Super Bowl, llena de dardos contra Drake, bastante evidentes, y políticos, más sutiles. Su intermedio en la Super Bowl es ni más ni menos que el más visto de la historia, con 133 millones de espectadores.

Billboard publica un top 10 con los intermedios musicales más vistos de la historia, en el que Usher queda en el puesto 2 con 123 millones, y Rihanna en el puesto 3, con 121 millones. No hay ningún misterio aquí: las actuaciones en Super Bowls más vistas de la historia son las 3 últimas. Cada una está siendo más vista que la anterior.

- Publicidad -

Por tanto, es más interesante observar lo que ha ocurrido en las listas de streaming, y ahí Kendrick Lamar sí que puede presumir de un gran dato. Ha recuperado el número 1 del Global de Spotify y eso es algo que no ocurre precisamente todos los años. Hasta 13 canciones de Kendrick aparecen en el top 200 de Spotify.

‘Not Like Us’, que primero parecía que iba a sonar en la Super Bowl, luego que no, y finalmente fue que sí, recupera el número 1 del Global de Spotify con más de 11 millones de streams en un día. ‘luther’ con SZA aparece en el puesto 3; ‘tv off’, que cerró el set, sube al número 8; ‘All the Stars’ con SZA al puesto 9; y ‘squabble up’ al puesto 13.

- Publicidad -

Otros temas que aparecen en el Global de Spotify son ‘HUMBLE.’ (29), ‘Money Trees’ (37), ‘peekabo’ (52), ‘PRIDE.’ (134), ‘Alright’ (140), ‘LOVE.’ (143), ‘hey now’ (162) y ‘euphoria’ (188). Unos sonaron en el set y otros no.

Estos datos son aún mejores si nos centramos en Estados Unidos: Kendrick Lamar ocupa el top 5 entero y suma hasta 26 temas en el top 200 local de la plataforma de streaming líder. Pero la noticia es cómo el intermedio de la Super Bowl ha logrado asentarse como un acontecimiento mundial. En España, por ejemplo, ‘Not Like Us’ llega al 41 de Spotify, lo que representa su máximo, y también aparecen otras 3 canciones en el top 200: ‘tv off’ (121), ‘luther’ (122) y ‘All the Stars’ (166).

- Publicidad -

En Youtube, la actuación de Kendrick Lamar suma 40 millones en 2 días, aunque tiene complicado, eso sí, superar el récord de Shakira y Jennifer Lopez, que han llegado a 321 millones de reproducciones en 5 años en el visor de Google.

A quien no le gusta ver el intermedio de la Super Bowl es a Noel Gallagher, que ha hablado de él con TalkSPORT, como recoge el NME: «No lo vi, lo quité. Había como 300 personas saliendo de un coche en los primeros 2 minutos. No me gusta el sinsentido del intermedio, suelen ser artistas que no me gustan. Nunca lo veo. No me interesa». Además, el co-líder de Oasis se mostró contrario a que se mezclen música y deporte: «Están tomando la Liga, tomarán la Champions, y en 20 años todo será un sinsentido».

Os recordamos que Kendrick Lamar y SZA actuarán en el Estadí Olímpic de Barcelona el próximo 30 de julio. Las entradas salen a la venta esta semana en Live Nation.