Taylor Swift supera a Madonna en discos nº1 en UK… pero no en singles

Taylor Swift es el nuevo número 1 en álbumes de Reino Unido con un directo de ‘Lover’ grabado en París, que incluye 8 temas. No se ha subido a las plataformas de streaming, tan sólo existe en vinilo y se han despachado casi 47.000 unidades esta semana en UK con motivo de San Valentín. El álbum estuvo a punto de ser número 1 en Estados Unidos también, pero al final se lo impidió Bad Bunny.

Con este son 13 los álbumes de Taylor Swift que han sido número 1 en Reino Unido. Eso implica que supera a Madonna, que tiene 12, y se convierte en la solista femenina con más números 1 en Discos de toda la historia. Ya solo tiene por delante a The Beatles (15), Robbie Williams (15), Rolling Stones (14) y empata a Elvis. En Wikipedia podéis ver cómo está la cosa.

A los fans de Madonna les queda el consuelo de que Taylor Swift tiene muy poca pinta de superar a la artista en singles número 1 en Reino Unido. Madonna sigue siendo la artista femenina con más canciones número 1 en UK, también 12. Y Taylor Swift solo lleva 4. Las verdaderas amenazas para Madonna en singles son Rihanna (9) y Ariana Grande (7), aunque primero Rihanna debería ir publicando nueva música.

Taylor Swift no consiguió un número 1 en álbumes en Reino Unido hasta su 4º largo, ‘Red’, en 2012, el primer disco de pop de su carrera. Desde entonces se desató la locura y han logrado el número 1 todos sus discos, 4 «Taylor’s Versions» de viejos álbumes y ahora un directo. Estos han sido los números 1 de Taylor Swift en la lista de álbumes de Reino Unido:

Red

1989

Reputation

Lover

Folklore

Evermore

Fearless (Taylor’s Version)

Red (Taylor’s Version)

Midnights

Speak Now (Taylor’s Version)

1989 (Taylor’s Version)

The Tortured Poets Department

Lover (Live from Paris)