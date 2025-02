My Morning Jacket paran el tiempo con una gran canción de amor

Este año es el 20º aniversario de ‘Z’, uno de los grandes clásicos de My Morning Jacket. Además, tiene un nuevo disco llamado ‘is’ que sacarán a la venta el mes que viene, en concreto el 21 de marzo. El décimo álbum del quinteto de Louisville, Kentucky, lo ha producido Brendan O’Brien (Bruce Springsteen, Pearl Jam) y ya hemos conocido de él dos adelantos.

Esta semana ha salido ‘Squid Ink’, dedicado según Jim James a «personas que llevan consigo una negatividad que llena la habitación, como un calamar soltando tinta en el agua». Y añade: «Se trata de intentar salir de esas aguas turbias creyendo en ti mismo». Pero es el primero, editado hace unas semanas, el que seleccionamos como Canción del Día.

El sello PIAS define ‘Time Waited’ como «una canción de amor para la eternidad, impregnada a partes iguales de romanticismo y nostalgia». Surgió a partir de unos acordes de piano tomados prestados del disco ‘Emmons Guitar Inc’ de Buddy Emmons.

Ese precioso arreglo de piano es el leit motiv para exponer una letra muy bonita y optimista, que sostiene la teoría de que el amor lo puede todo, incluso detener el tiempo. El primer verso de la primera estrofa dice que «el tiempo no espera por nadie», pero el último contrapone, con el título de la canción: «el tiempo sí esperó por ti y por mí». La letra defiende la idea de que «el amor verdadero sí dura para siempre», aunque «el reloj vaya cada año más rápido». Desconsolado, Jim James confiesa en un momento «he llorado en tu hombro, al pensar en la idea de hacerme viejo», pero plantea una solución, creíble durante 3 minutos y 39 segundos: «si hacemos algo ahora, el tiempo esperará y el mundo estará aquí para nosotros dos».

Indica Jim James: «Hice un bucle con esa intro de piano y la escuché mientras daba un paseo, y todas estas melodías me empezaron a llegar. Durante mucho tiempo no tuve la letra, hasta que soñé que estaba en una cafetería y sonaba una canción, y la letra de esa canción se convirtió en la letra de «Time Waited»: las melodías encajaban perfectamente. La letra trata de lo flexible que es el tiempo, de cómo podemos doblarlo y deformarlo, sobre todo si seguimos a nuestro corazón, el universo y el propio tiempo pueden fluir para trabajar con nosotros». Os dejamos con el vídeo, una actuación en la tele y el tracklist del álbum.

1. Out In The Open

2. Half A Lifetime

3. Everyday Magic

4. I Can Hear Your Love

5. Time Waited

6. Beginning From The Ending

7. Lemme Know

8. Squid Ink

9. Die For It

10. River Road







