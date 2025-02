Shakira, hospitalizada en Lima

Shakira ha sido hospitalizada en Lima, Perú, debido a un dolor abdominal, y ha cancelado el concierto que tenía agendado en el Estadio Nacional de Lima hoy lunes 17 de febrero. Esta era la tercera fecha de la recién estrenada gira mundial de Shakira, de la que la cantante colombiana ha completado de momento dos conciertos en Brasil, en Sao Paulo y Rio de Janeiro, los pasados 11 y 13 de febrero, respectivamente.

En un comunicado, Shakira ha anunciado que una nueva fecha en Perú será anunciada próximamente, y que planea volver a los escenarios «en cuanto sea posible». Su próxima presentación es el jueves 20 de febrero en Barranquilla, Colombia, lugar de nacimiento de Shakira.

En el mismo comunicado, Shakira informa: «Lamento informales que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario en el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles».

La gira ‘Las mujeres ya no lloran tour‘ ha empezado esta semana en América Latina y a partir de mayo aterrizará en Estados Unidos, hasta finales de junio. Se espera que las fechas en España se anuncien próximamente.