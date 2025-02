Shakira arranca su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: setlist y vídeos

Hace unos días Shakira era noticia por su actuación en los Grammy y sobre todo por dedicar su premio a Álbum Latino del Año a los inmigrantes. Tan sólo unos días después de que Trump deportara a miles de ellos como una de las primeras medidas de su segundo mandato, la cantante declaraba: «para mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Sois queridos, valéis la pena y siempre lucharé por vosotros».

Y ahora ha llegado el turno de comenzar su gira ‘Las mujeres ya no lloran‘ en Río de Janeiro. Una gira de grandes estadios por América para la que aún no se han revelado las fechas en España, pero que sin duda se conocerán en algún momento de este año. El show está marcado por la enorme sucesión de «greatest hits», culminando con ‘BZRP Music Sessions #53‘, que se convertía hace un par de años en una de las canciones más icónicas de su carrera, como «diss track» para Piqué.

Shakira termina el set bajando a mezclarse entre el público para esta canción, después de haber entregado un show en el que se alternaban los momentos íntimos con los que apostaban por la EDM.

Tras un problema técnico con sus «in-ears» durante la primera canción, ya ‘La fuerte’ era un dechado de música dance. Muy comentada está siendo también la adaptación de ‘Estoy aquí’, uno de sus primeros himnos, a los beats de los 2010. El concierto incluye hits bailables como ‘La tortura’ y ‘La bicicleta’, pero también baladas favoritas de sus fans como ‘Antología’. Entre las sorpresas, una adaptación de ‘Mamá África’ de Chico César, que suponemos que solo se verá en Brasil.

1.-La fuerte

2.-GIRL LIKE ME

3.-Las de la intuición / Estoy aquí

4.-Empire / Inevitable

5.-Te felicito / TQG

6.-Don’t Bother

7.-Acróstico

8.-Copa Vacía / La bicicleta / La tortura

9.-Hips Don’t Lie

10.-Chantaje

11.-Monotonía

12.-Addicted to You / Loca

13.-Soltera

14.-Cómo dónde y cuándo

15.-Última

16.-Ojos así

17.-Pies descalzos, sueños blancos

18.-Mama África

19.-Antología

20.-Poem to a Horse

21.-Objection (Tango)

22.-Whenever, Wherever

23.-Waka Waka (This Time for Africa)

—

24.-She Wolf

25.-BZRP Music Sessions #53

Shakira teve um problema técnico no início da estreia de sua turnê mundial, que começou aqui no Brasil. #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/OxCzZoIZnI — estrepolia (@estrepolianox) February 12, 2025

Shakira cantando “Antología” en Río de Janeiro, Brasil 🇧🇷 Lo que será esta canción en Colombia, una locura 🇨🇴 #LMYNLWorldTour 🐺💎🏟️ pic.twitter.com/efEHs94TxW — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) February 12, 2025