Mejores actuaciones de los Grammy 2025: Charli xcx, Doechii…

La 67ª gala de los Grammy ha dado para mucho. Beyoncé se ha llevado la categoría de Álbum del Año con ‘COWBOY CARTER’, Kendrick Lamar ha sido el artista más premiado gracias a ‘Not Like Us’ y Chappell Roan ha ganado su primer Grammy, a Mejor Artista Revelación. Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos de las actuaciones.

Doechii, con su poderosa performance de ‘CATFISH’ Y ‘DENIAL IS A RIVER’, ha regalado uno de los mejores momentos musicales de la gala. Hasta Billie Eilish no se puede aguantar el asombro. La misma noche, la estadounidense ganó la estatuilla a Mejor Álbum de Rap por ‘ALLIGATOR BITES NEVER HEAL’.

Charli xcx, por otro lado, ha montado una fantasía ‘BRAT’ en el escenario que ha puesto a bailar a todos los invitados, con lluvia de bragas incluida. Taylor no soltaba ni la botella de champán. La británica ha empezado con ‘Von dutch’ para terminar en una rave multitudinaria con ‘Guess’.

Shakira, que se ha llevado el Grammy a Mejor álbum de pop latino, y RAYE, demostrando que tiene una de las mejores voces de la industria, han sorprendido gratamente. Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Benson Boone, Shaboozey y un inesperado The Weeknd también han llevado sus canciones más famosas al escenario de los Grammy.

Se esperaba que Lady Gaga y Bruno Mars cantasen ‘Die With A Smile’, pero, en consonancia con el tributo a la ciudad de Los Ángeles, se decantaron por una versión de la mítica ‘California Dreamin’, original de The Mamas & The Papas. Liam Payne, con Chris Martin al piano, y Quincy Jones recibieron sus respectivos tributos. En este último, Janelle Monáe se roba el show con su performance de un clásico de Michael Jackson, ‘Don’t Stop Till You Get Enough’.

doechii winning a grammy and giving an amazing performance was such a great way to start black history month #GRAMMYs pic.twitter.com/wVpnFkygZS — 𓃹 (@blvelotus) February 3, 2025

Billie Eilish preforms “birds of a feather” Live at the 67th Annual Grammy’s pic.twitter.com/ary2uhwRyu — ⋆ (@mariahspoetic) February 3, 2025

PERFORMANCE OF THE NIGHT. GRAMMY AWARD WINNER. SABRINA CARPENTER. pic.twitter.com/fyZEqxaDvG — 𝘤𝘦𝘭 ౨ৎ (@emailsintro) February 3, 2025

Lady Gaga and Bruno Mars Grammy performance for those who didn’t see it pic.twitter.com/dYYw8fObon — ✨Arianna✨ (@H00liganArianna) February 3, 2025

Janelle Monáe performs "Don’t Stop ’til You Get Enough" during the Quincy Jones tribute at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/yvre306N38 — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

The GRAMMYs pay tribute to Liam Payne during Chris Martin’s performance. pic.twitter.com/aWiIjgLsW6 — 🏁 (@concertleaks) February 3, 2025

The crowd sings along during Shaboozey's performance of "A Bar Song (Tipsy)" at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/Ii1ekMXVa0 — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025