La 67ª edición de los premios Grammy se celebró anoche en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Beyoncé y Taylor Swift partiendo como favoritas. Finalmente, ‘COWBOY CARTER’ se ha convertido en el primer disco de la estadounidense en ganar el Grammy a Álbum del Año, mientras que Swift se ha ido con las manos vacías. Así, Beyoncé mantiene el título de ser la artista más premiada en la historia de los Grammy, con 35 victorias.

Para la de Houston, a la quinta va la vencida. ‘I AM…SASHA FIERCE’, ‘Beyoncé’, ‘Lemonade’ y ‘RENAISSANCE’ también fueron nominados en la misma categoría, sin éxito: «Han sido muchos, muchos años», ha comentado Beyoncé al principio de su discurso.

Esta también se ha llevado el Grammy a Mejor álbum de country y a Mejor interpretación country en dúo o grupo por ‘II MOST WANTED’, junto a Miley Cyrus. La artista también se convierte en la primera mujer negra en ganar Álbum del Año desde Lauryn Hill, en 1999, y en ganar un Grammy en la categoría de country en 50 años.

Sin embargo, el artista que más estatuillas se ha llevado a casa en esta edición es Kendrick Lamar, ganando las cinco categorías a las que estaba nominada ‘Not Like Us’, incluyendo Canción y Grabación del Año. Se convierte en la canción de rap más galardonada en la historia de los Grammy.

A este le sigue Sierra Ferrell, con cuatro victorias. Beyoncé, Charli xcx y St. Vincent se han llevado tres estatuillas cada una. ‘BRAT’ se ha llevado el Grammy a Mejor álbum dance o electrónico, Mejor grabación dance pop y Mejor diseño de embalaje. Por otro lado, Jon Batiste, Sabrina Carpenter, Gustavo Dudamel y Samara Joy han terminado la gala con dos premios.

Chappell Roan se ha llevado su primer Grammy, a Mejor Nuevo Artista, y ha aprovechado para lanzar un mensaje directo a la industria discográfica: «Pediría a los sellos y a la industria, que están ganando millones de dólares gracias a los artistas, que ofreciesen unos sueldos tolerables y asistencia sanitaria».

Álbum del año

André 3000 – New Blue Sun

Beyoncé – Cowboy Carter (GANADOR)

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX – Brat

Jacob Collier – Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Canción del año

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar – Not Like Us (GANADORA)

Lady Gaga y Bruno Mars – Die With a Smile

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift con Post Malone – Fortnight

Grabación del año

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX – 360

Kendrick Lamar – Not Like Us (GANADORA)

Los Beatles – Now and Then

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift con Post Malone – Fortnight

Mejor Nuevo Artista

Benson Boone

Chappell Roan (GANADORA)

Doechii

Khruangbin

Raye

Sabrina Carpenter

Shaboozey

Teddy Swims

Productor del año

Alissia

Daniel Nigro (GANADOR)

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Compositor del año

Amy Allen (GANADORA)

Edgar Barrera

Jessi Alexander

Jessie Jo Dillon

Raye

Mejor álbum pop

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet (GANADOR)

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Mejor canción pop en solitario

Beyoncé – Bodyguard

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX – Apple

Sabrina Carpenter – Espresso (GANADORA)

Mejor canción pop en dúo o grupo

Ariana Grande, Brandy y Monica – The Boy Is Mine (Remix)

Beyoncé con Post Malone – Levii’s Jeans

Charli XCX y Billie Eilish – Guess

Gracie Abrams con Taylor Swift – Us.

Lady Gaga y Bruno Mars – Die With a Smile (GANADORA)

Mejor álbum pop latino

Anitta – Funk Generation

Kali Uchis – Orquídeas

Kany García – García

Luis Fonsi – El Viaje

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran (GANADOR)

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

Feid – Ferxxocalipsis

J Balvin – Rayo

Residente – Las Letras Ya No Importan (GANADOR)

Young Miko – Att.

Mejor álbum alternativo o rock latino

Cimafunk – Pa’ Tu Cuerpa

El David Aguilar – Compita del Destino

Mon Laferte – Autopoiética

Nathy Peluso – Grasa

Rawayana – ¿Quién Trae las Cornetas? (GANADOR)

Mejor grabación dance o electrónica

Disclosure – She’s Gone, Dance On

Four Tet – Loved

Fred Again.. y Baby Keem – Leavemealone

Justice y Tame Impala – Neverender (GANADORA)

Kaytranada con Childish Gambino – Witchy

Mejor grabación dance pop

Ariana Grande – Yes, And?

Billie Eilish – L’Amour de Ma Vie

Charli XCX – Von Dutch (GANADORA)

Madison Beer – Make You Mine

Troye Sivan – Got Me Started

Mejor álbum dance o electrónico

Charli XCX – Brat (GANADOR)

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Mejor grabación de remix

Charli XCX con Addison Rae – Von Dutch A. G. Cook Remix

Doechii y Kaytranada con JT – Alter Ego (Kaytranada Remix)

Julian Marley y Antaeus – Jah Sees Them (Amapiano Remix)

Sabrina Carpenter – Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix) (GANADORA)

Shaboozey y David Guetta – A Bar Song (Tipsy) (Remix)

Mejor interpretación rock

The Beatles – Now and Then (GANADORA)

The Black Keys – Beautiful People (Stay High)

Green Day – The American Dream Is Killing Me

Idles – Gift Horse

Pearl Jam – Dark Matter

St. Vincent – Broken Man

Mejor canción rock

The Black Keys – Beautiful People (Stay High)

Green Day – Dilemma

Idles – Gift Horse

Pearl Jam – Dark Matter

St. Vincent – Broken Man (GANADORA)

Mejor álbum rock

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Jack White – No Name

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds (GANADOR)

Mejor interpretación de música alternativa

Cage the Elephant – Neon Pill

Fontaines D.C. – Starburster

Kim Gordon – Bye Bye

Nick Cave y the Bad Seeds – Song of the Lake

St. Vincent – Flea (GANADORA)

Mejor álbum de música alternativa

Brittany Howard – What Now

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Nick Cave y the Bad Seeds – Wild God

St. Vincent – All Born Screaming (GANADOR)

Mejor interpretación R&B

Chris Brown – Residuals

Coco Jones – Here We Go (Uh Oh)

Jhené Aiko – Guidance

Muni Long – Made for Me (Live on BET) (GANADORA)

SZA – Saturn

Mejor interpretación R&B tradicional

Kenyon Dixon – Can I Have This Groove

Lalah Hathaway con Michael McDonald – No Lie

Lucky Daye – That’s You (GANADORA)

Marsha Ambrosius – Wet

Muni Long – Make Me Forget

Mejor canción R&B

Coco Jones – Here We Go (Uh Oh)

Kehlani – After Hours

Muni Long – Ruined Me

SZA – Saturn (GANADORA)

Tems – Burning

Mejor álbum R&B progresivo

Avery*Sunshine – So Glad to Know You (GANADOR)

Childish Gambino – Bando Stone and the New World

Durand Bernarr – En Route

Kehlani – Crash

NxWorries – Why Lawd? (GANADOR)

Mejor álbum R&B

Chris Brown – 11:11 (Deluxe) (GANADOR)

Lalah Hathaway – Vantablack

Lucky Daye – Algorithm

Muni Long – Revenge

Usher – Coming Home

Mejor interpretación rap

Cardi B – Enough (Miami)

Common y Pete Rock con Posdnuos – When the Sun Shines Again

Doechii – Nissan Altima

Eminem – Houdini

Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar – Like That

Glorilla – Yeah Glo!

Kendrick Lamar – Not Like Us (GANADORA)

Mejor interpretación rap melódica

Beyoncé, Linda Martell y Shaboozey – Spaghettii

Future, Metro Boomin y The Weeknd – We Still Don’t Trust You

Jordan Adetunji con Kehlani – Kehlani (Remix)

Latto – Big Mama

Rapsody con Erykah Badu – 3:AM (GANADORA)

Mejor canción rap

Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar – Like That

Glorilla – Yeah Glo!

Kendrick Lamar – Not Like Us (GANADORA)

Rapsody y Hit-Boy – Asteroids

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign y Rich the Kid con Playboi Carti – Carnival

Mejor álbum rap

Common y Pete Rock – The Auditorium Vol. 1

Doechii – Alligator Bites Never Heal (GANADOR)

Eminem – The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Future y Metro Boomin – We Don’t Trust You

J. Cole – Might Delete Later

Mejor interpretación country en solitario

Beyoncé – 16 Carriages

Chris Stapleton – It Takes a Woman (GANADORA)

Jelly Roll – I Am Not Okay

Kacey Musgraves – The Architect

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Mejor interpretación country en dúo o grupo

Beyoncé y Miley Cyrus – II Most Wanted (GANADORA)

Brothers Osborne – Break Mine

Dan + Shay – Bigger Houses

Kelsea Ballerini y Noah Kahan – Cowboys Cry Too

Post Malone con Morgan Wallen – I Had Some Help

Mejor canción country

Beyoncé – Texas Hold ’Em

Jelly Roll – I Am Not Okay

Kacey Musgraves – The Architect (GANADORA)

Post Malone con Morgan Wallen – I Had Some Help

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Mejor álbum country

Beyoncé – Cowboy Carter (GANADOR)

Chris Stapleton – Higher

Kacey Musgraves – Deeper Well

Lainey Wilson – Whirlwind

Post Malone – F-1 Trillion

Videoclip del año

A$AP Rocky – Tailor Swif

Charli XCX – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us (GANADOR)

Taylor Swift con Post Malone – Fortnight