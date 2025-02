Chappell Roan anuncia el single físico de ‘The Giver’ pero borra su directo

Chappell Roan, la gran revelación pop de 2024, prepara el lanzamiento de su nuevo single, ‘The Giver‘, que ya se está promocionando a través de grandes vallas publicitarias localizables en Estados Unidos, o en las famosas pantallas de Times Square. En las imágenes promocionales, Roan interpreta a una despiadada abogada, la «peor pesadilla de tu ex».

Mientras ‘The Giver’ sigue sin fecha de lanzamiento, Roan ha anunciado su edición física, un vinilo que contendrá ‘The Giver’ en la cara A y la maqueta de otro tema inédito, ‘Fix It in the Morning’, en la cara B. De manera sorprendente, el vinilo será enviado a compradores a partir de «agosto», dentro de seis meses. Se desconoce el destino de ‘The Subway’, otro tema inédito de Roan presentado en festivales.

Chappell Roan presentó la country ‘The Giver’ por primera vez el pasado mes de noviembre durante su debut en Saturday Night Live. Sin embargo, este directo ha sido borrado de los canales oficiales de Saturday Night Live y Chappell Roan en Youtube. El directo de ‘Pink Pony Club’ en Saturday Night Live sigue disponible en el canal de Youtube de Roan.

Hablando de ‘Pink Pony Club’, este single de ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ (2023) se ha relanzado oficialmente el 7 de febrero, tras su presentación en los Grammy. ‘Pink Pony Club’ se lanzó originalmente en 2020 y, un lustro después, acaba de subir al top 9 del Billboard Hot 100, dando a Roan su 2º top 10 en Estados Unidos, tras ‘Good Luck, Babe!’. En la tabla global de Spotify, ‘Pink Pony Club’ aparece en el puesto 23.

Os recordamos que Chappell Roan es una de las cabezas de cartel de la próxima edición de Primavera Sound en Barcelona, que ya ha agotado todas sus entradas y abonos. Roan actuará el 7 de junio.



