«Como Mitski, yo tengo una perla»: el himno de el momento incómodo

Entre los discos nacionales publicados el año pasado que han podido pasar desapercibidos pero que merecen mayor atención y repercusión se encuentra el de el momento incómodo, ‘SOY CONSCIENTE‘. Entre influencias de pop, rock y electrónica, unidas a una sensibilidad que recuerda a las de lxs cantautorxs de los noventa, nacionales e internacionales, emerge en ‘SOY CONSCIENTE’ una letrista muy carismática en la exposición de sus emociones y vulnerabilidad.

Netflix ha visto el potencial de el momento incómodo y ha licenciado su canción ‘ESTOY ENAMORADA DE TI’ para inclusión en la banda sonora de la cuarta temporada de ‘Valeria’, la serie basada en las novelas de Elisabet Benavent.

‘ESTOY ENAMORADA DE TI’ es una canción grande, guitarrera, de tamaño apocalíptico, entregada a la intensidad del amor. Malena Fernández -la mente detrás de el momento incómodo- canta sobre un amor carnal y espiritual, y fantasea con jugar a ser Dios para poder controlar el tiempo y extender la compañía de la persona amada. O para anularlo cuando esa persona no esté a su lado: «Lo que quiero es controlar el tiempo / Para poder hibernar cuando no estás». Estoy contigo, luego existo.

Dentro de la vorágine adolescente de ‘ESTOY ENAMORADA DE TI’ («lo que quiero es recortar momentos / para poder pegarlos todos en mi cuaderno»), destaca un estribillo bigger than life que hace referencia directa a Mitski y a su canción de 2018 ‘A Pearl‘. «Como Mitski yo tengo una perla, le doy vueltas huyo de lo que me aterra / Como Mitski yo tengo una perla, siempre he llamado al amor de otra manera», rima la artista.

Mitski bien podría ser la influencia principal en la producción de esta canción. Una producción que, por otro lado, no podría ser más adecuada en toda su intensidad, diseñada por Malena junto a Turion Boy y Bearoid, y marcada por el ritmo de una batería que parece querer impulsar la canción hacia el cielo y más allá.