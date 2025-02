Cercenar los derechos básicos de las personas trans ha sido uno de los primeros objetivos de Donald Trump durante su primer mes de presidencia en Estados Unidos. Recientemente, Trump ha decretado una orden ejecutiva que declara que solo se reconocen dos sexos, el masculino y el femenino, y que solo el sexo asignado al nacer es válido.

Esta decisión por supuesto entra en conflicto con la realidad de millones de personas trans, que durante la administración de Donald Trump se verán obligadas a portar documentos oficiales que no reflejan su identidad de género. Para Trump, sexo y género son lo mismo.

La actriz Hunter Schafer ha decidido visibilizar esta situación y ha recurrido a las redes sociales para denunciar que su nuevo pasaporte la identifica con el sexo masculino, a pesar de que su documentación la ha reconocido con el femenino desde la adolescencia. Schafer ha tenido que tramitar un nuevo pasaporte porque perdió el anterior en Barcelona durante un rodaje.

«Hoy me he encontrado con una dura realidad y siento que es importante compartir esto con todo el que me esté escuchando», expresa la actriz de ‘Euphoria‘ en un vídeo. «No subo este vídeo para generar miedo, ni para crear drama, ni para que nadie me consuele porque no lo necesito. Pero creo que vale la pena señalar la realidad de la situación. Me ha sorprendido porque no pensé que fuera a ocurrir».

Aunque Schafer reconoce su “privilegio” como persona blanca y famosa en el contexto estadounidense, la actriz augura que el decreto biologicista y transexcluyente de Trump hará su vida “un poco más difícil” en los próximos años, en situaciones como «tener que delatarme ante los agentes de patrulla fronteriza seguramente más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario». Schafer denuncia que «nunca voy a dejar de ser trans» y manda un recado a Trump: «Esta administración se puede ir a la mierda».