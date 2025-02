Muere Roberta Flack, intérprete de ‘Killing Me Softly With His Song’

Roberta Flack, intérprete de una de las versiones más famosas de ‘Killing Me Softly With His Song’ y autora de grandes discos como ‘First Take’ (1969) o ‘Killing Me Softly’ (1973), ha muerto en la mañana de este lunes 24 de febrero a los 88 años, ha confirmado Variety. Se desconoce por ahora la causa de la muerte de Flack, si bien la artista padecía esclerosis lateral amiotrófica y desde hacía tiempo no le era posible cantar.

Flack será recordada por su versión de ‘Killing Me Softly With His Song’, una canción que siempre será asociada a ella aunque no la compusiera de su puño y letra. Era una composición de Charles Fox y Norman Gimbel que grabó primero Lori Lieberman en 1971, sin éxito.

Entre 1973 y 1974, la versión de Flack de ‘Killing Me Softly With His Song’ alcanzó el número 1 de singles en Estados Unidos y ganó dos Grammys, entre ellos el de Grabación del año. En 1996, la versión de los Fugees volvió a popularizar la canción, llevándola al número 1 de una veintena de países: la historia de Ms. Lauryn Hill pasaría a ser indisociable de la de Flack.

Flack había ganado, previamente, otros dos Grammys por sus éxitos ‘Where is the Love’ con Donne Hathaway y ‘The First Time Ever I Saw Your Face’, ambos en 1973. En 1972, ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ fue utilizada para despertar a los astronautas a bordo del Apolo 17, durante la última misión tripulada a la Luna. En 2020 fue versionada por James Blake.

Flack, que había estudiado piano desde los nueve años, obtuvo en su obra musical un sonido sofisticado y adulto que hibridaba influencias de soul, jazz y y folk. Sus discos fueron muy queridos por la crítica y han podido aparecer en las listas de lo mejor de todos los tiempos, especialmente su debut de 1969, ‘First Take’. En su último álbum, Flack versionaba a los Beatles.