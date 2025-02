Blonde Redhead, MJ Lenderman, DIIV… se suman a Canela Party

Canela Party ha anunciado la tercera tanda de artistas que formarán parte del cartel de este año, siendo una interesante mezcla de nombres nacionales e internacionales. La próxima edición del festival se celebrará del 20 al 23 de agosto en Torremolinos. Las entradas ya están disponibles.

Blonde Redhead, DIIV, Lambrini Girls y MJ Lenderman & The Wind, que lanzaron recientemente el aclamado ‘Manning Fireworks’, completan las confirmaciones internacionales. Por otro lado, la variedad estilística continúa en la parte nacional con Biznaga, Casero, el diablo de shanghai y Somos La Herencia.

- Publicidad -

Todos estos se suman a un cartel que ya contaba con Depresión Sonora, Bum Motion Club, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, The Get Up Kids (rememorando el 25º Aniversario de ‘Something To Write Home About’), Grande Amore, Joyce Manor, Les Savy Fav, Maple, Mourn, Tropical Fuck Storm, Aiko el Grupo, Amenra, Axolotes Mexicanos, bar italia, Fat Dog, Maruja, Parquesvr y Tatxers.