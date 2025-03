The Black Keys, Iggy Pop, Sex Pistols… en Rockland Festival

Rockland Festival cierra el cartel de su cuarta edición, que queda repleto de nombres internacionales como The Black Keys, Iggy Pop, Sex Pistols (con Frank Carter), Jet o Wolfmother. El festival se celebrará del 18 al 20 de julio en Santo Domingo de La Calzada, La Rioja.

The Black Keys, Marcus King, Fantastic Negrito, Girlband! y Warmduscher son los últimos nombres confirmados del evento y se suman a un cartel encabezado por Iggy Pop, Sex Pistols, Jet, Wolfmother y Refused. Completan The War and Treaty, Deadletter, The K’s, Los Zigarros, Morgan, Alcalá Norte, Battlesnake, Delirium Tremens, Pil.T., Kira Mac, The Flying Rebollos, Ciclonautas, Linaje, Rienda Suelta y Tobogán.

En total, 25 artistas nacionales e internacionales llenarán de música el ampliado recinto del festival riojano. Las entradas ya están disponibles en la página web oficial.