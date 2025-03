Ariana Grande lanza este mes el deluxe de ‘eternal sunshine’

Ariana Grande ha anunciado que la versión deluxe de su séptimo álbum, ‘eternal sunshine‘, que celebra el primer aniversario del disco, se pondrá a la venta el próximo 28 de marzo. En realidad, ‘eternal sunshine’ cumplió un año el pasado 8 de marzo.

La edición ampliada de ‘eternal sunshine’ recibirá el título de ‘eternal sunshine: brighter days ahead’ e incluirá seis pistas inéditas, además de los tres remixes ya conocidos de ‘yes and?’ con Mariah Carey, ‘supernatural’ con Troye Sivan y ‘the boy is mine’ con Monica & Brandy. En total, la edición deluxe de ‘eternal sunshine’ expande su tracklist hasta las 22 pistas.

En el tracklist compartido en la página web de Ariana Grande, la pista 14 aparece separada del resto de las canciones nuevas por los tres remixes mencionados. Sus fans especulan que podría tratarse del single de presentación.

Además, la edición principal de ‘eternal sunshine: brighter days ahead’ se publicará con esta curiosa portada en la que Grande aparece siendo abducida por una poderosa luz celestial, aunque la cubierta cambiará según el formato.

tracklist:

1. intro (end of the world)

2. bye

3. don’t wanna break up again

4. Saturn Returns Interlude

5. eternal sunshine

6. supernatural

7. true story

8. the boy is mine

9. yes, and?

10. we can’t be friends (wait for your love)

11. i wish i hated you

12. imperfect for you

13. ordinary things (feat. Nonna)

14. track 14

15. yes, and? (with Mariah Carey) – Remix

16. supernatural (with Troye Sivan) – Remix

17. the boy is mine (with Brandy, Monica) – Remix

18. track 18

19. track 19

20. track 20

21. track 21

22. track 22