Karmento: «El folclore es llegar a lo más antiguo de ti»

Karmento visita esta semana ALGO CAMBIÓ…, nuestro podcast con Fundación SGAE, para hablar de folclore, pero no solo de folclore. Precisamente es la primera línea que la manchega derriba nada más entrar: «el folclore es un mundo que acabo de empezar a explorar. La industria genera categorías, generan un relato y cuesta que sea más amplio. Definirme dentro del folclore fue posterior a empezar a crear». La cantante aún continúa de gira con su notable disco publicado el año pasado, ‘La serrana‘, y esta semanas la tendréis en Córdoba, Granada y Baeza. Detalles y más fechas, en Instagram.

La artista nos habla en esta charla sobre su evolución: «Lo que me hizo darme cuenta de que me estaba acercando a la tradición fue el feedback de la gente. Yo empecé a componer sin saber nada de música, sin haber estudiado, con mi guitarra: montas canciones, sacas un primer disco…» Fue después lo que le decía la gente, lo que hizo a Karmento darse cuenta de cuál empezaba a ser su posición, pues le contaban cosas como «Eso que haces me recuerda a mi infancia, a cuando estaba con mi abuela», «eso es de mi pueblo» o «eso me lo cantaban a mí»… «Todo eso me vino después de trabajar», indica, revelando que ‘Quiero y duelo’ fue un punto de inflexión, en especial por su representación en Benidorm Fest. Una canción que la artista considera un puente entre su segundo y su tercer disco, quedando fuera de ambos: «‘Quiero y duelo’ era el camino. Y ‘La Serrana’ fue ir al fondo».

En este podcast también aparece una entrevista con Juanjo Bona, con quien por cierto Karmento ya había hablado a través de Instagram. La coincidencia en estilo, nos lleva a debatir con la artista qué es el folclore en verdad: «No hay más folclore que la casa. El folclore es la sensación de llegar a lo más antiguo que hay en ti: tu relación con tu familia, con tu comunidad, tus sentimientos hacia ello».

En otro momento nos preguntamos si en la música de Amaral, una influencia para Karmento (y a quien nos recuerda su tema ‘Viejos padres’), no habrá también algo de folclore patrio, y no tanto de influencia anglosajona, como se suele observar a menudo. «Es el problema de definir la música como folclore, a través de los instrumentos del folclore. Pero también hay ruedas de acordes, también hay armonías. Evidentemente pensar que toda la influencia de una persona de nuestra generación ha venido de la música anglosajona… ¿Qué pasa con lo previo? Esa conexión se nos había olvidado».

El pueblo tiene todo el protagonismo en el disco ‘La serrana’, de hecho: la fuente que aparece en la portada es donde jugaba de pequeña e hizo sus primeras actuaciones. El pueblo es para Karmento «como la familia, con lo bueno y lo malo que tienen las familias». Entre lo bueno que a ella le ha aportado, recalca: «ya no estamos en el mundo de los artistas como celebrities, sino de los artistas como trabajadores. A la gente que venimos de pueblo se nos dice mucho: «tú sé buena gente, no eres más que nadie…»

Karmento recuerda cómo su familia emigró de un pueblo a Albacete, Valencia o Barcelona: «El pueblo está asociado a la pobreza, y te desvinculas de alguna forma. Creces y quieres viajar y la vida es viajar y conocer, la riqueza es explorar. Después de un tiempo alejada, a través también de Karmento, volví ahí. Siempre he ido mucho, pero ahora vuelvo ahí. Yo soy serrana y es importante que se hagan diversas las ideas de las mujeres y de las personas que hay en los pueblos. Hay muchos tipos de personas, con muchas ideologías, con muchas formas de ver la vida».

También hay muchos tipos de folclore, y Karmento nos detalla cómo decidió incorporar unos verdiales de Málaga en ‘La loca del pueblo’, y ya de broma hablamos del «folclore Disney» que se le coló en otra de sus canciones, ‘Me dio pelusa’. «¿Es que no está ahí en nuestro ser? Yo quería recuperar la copla, porque en mi casa se escuchaba a Rocío Jurado y Manolo Escobar, y quería recuperar la copla porque creo que hay que renovarla un poco. En ‘Me dio pelusa’ quería trabajar el tipo de diva folclórica, cuanto más grande es el gorgorito, mejor, la de «pelea de gallas». Y quería llevarlo a las princesas Disney porque me sabía todas las canciones de Disney. Las niñas de los 90 cantaban las canciones de los dibujos. También quería hacer una referencia a la envidia, por mi miedo a perder la voz, el miedo a fallar».

La canción más innovadora y arriesgada que ha hecho Karmento, que apareció en nuestra selección de Mejores Canciones de 2024, es ‘Fangos’, una especie de «spoken word» con giro pop, que se construyó a partir de dos ideas separadas pero relacionadas: «Siempre he sido bastante innovadora como Carmen. Tengo la necesidad permanente de mezclar y rebasar los límites. ‘Fangos’ es un temazo. Es de esas canciones que se construyen solas. Había superado una relación, la más dura que he superado, me enfrenté a la co-dependencia y decidí que iba a acabar con ello. O salía renovada de ahí o moría. Cuando ya estaba bien tuve un affair precioso, con un chico. Bueno, con un hombre. Con un topógrafo (sonríe). Pero en un momento me di cuenta de que esa historia no me iba a hacer bien. Y en una llamada le dije «creo que esto no va a hacer bien». Lo vimos porque era muy majo, colgué y me salió de forma natural y directo el estribillo de ‘Fangos'». Tiempo después, inspirada en otras historias, Karmento completó la canción hablando del deseo, y de crecer como mujer.

En los últimos minutos de la entrevista hablamos de precariedad, de contratación autonómica, y ayuntamientos. ¿No promueven las instituciones locales los proyectos apegados a la música que nos habla sobre nuestra tierra? Indica Karmento: «La Mancha está aprendiendo. A la gente le encantas, pero no puedes llevar una banda por una cantidad. Hay que tener a los artistas en consideración. A veces tienen un presupuesto pequeño, y prefieren un tributo. No me parece mal que se dedique un porcentaje a los tributos, pero también hay que escuchar a los nuevos artistas».