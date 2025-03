Matt Berninger prepara su segundo disco en solitario, ‘Get Sunk’

Matt Berninger, vocalista y líder de The National, se prepara para lanzar su segundo disco en solitario. ‘Get Sunk’ estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 30 de mayo, convirtiéndose en el sucesor de ‘Serpentine Prison’.

La acústica ‘Bonnet of Pins’ se trata del primer adelanto del disco, que además incluirá las colaboraciones de «numerosos músicos y amigos», como ha descrito Berninger en su cuenta de Instagram. Entre estos, Meg Duffy de Hand Habits, Ronboy y Booker T. Jones.

Sobre el disco, Berninger ha dado estos detalles: «Nuestros corazones son como viejos pozos llenos de peniques y gusanos. No puedo resistirme a ir al fondo del mío para ver lo que hay, pero a veces te puedes quedar atascado», ha declarado. Berninger también ha anunciado una gira que le llevará por Norteamérica, Europa y Reino Unido. Sin embargo, ninguna de sus paradas incluye a España.

Tracklist:

01 Inland Ocean

02 No Love

03 Bonnet of Pins

04 Frozen Oranges

05 Breaking Into Acting [ft. Hand Habits]

06 Nowhere Special

07 Little by Little

08 Junk

09 Silver Jeep [ft. Ronboy]

10 Times of Difficulty