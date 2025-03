DJ PABLO!!!!! resucita el electro de los 2010 en = wings =

DJ PABLO!!!!! es el proyecto de música electrónica del murciano Pablo Amores, conocido por su trabajo en el mundo del videoarte: ha dirigido videoclips para artistas como María Escarmiento, Trajano!, Alien Tango, Poolshake o The Parrots. Quizá recordaréis a Pablo Amores por aquel comentado momento que protagonizó en 2018 en el plató de Operación Triunfo cuando María fue expulsada de la Academia.

DJ PABLO!!!!! (son cinco signos de exclamación en su nombre oficial, aunque en la camiseta de merchandising solo aparecen tres), publica singles al menos desde 2023 y ha facturado una serie de pepinazos para el club que han podido tirar de club deconstruido (‘Fumar’), latin club (‘Rompepistas Chencho’) o funk (‘Buki Buki’) pero han sonado siempre avasalladores y extremos.

Ninguno de ellos ha presentado hasta ahora el álbum debut de DJ PABLO!!!!!, que se publica en 2025 con el apoyo de Montebello Agency. Ese papel recae en el nuevo single publicado por Amores hoy mismo, ‘= wings =’, que se promociona como un regreso al «electro de los 2010». Es la Canción Del Día de hoy.

En concreto, ‘= wings =’ toma inspiración del sonido del remix de XTM de ‘Fly on the Wings of Love’ pero apuesta por una visión muy original que aúna ritmos de deconstructed club, ráfagas de EDM, samples vocales tipo James Blake y flautas andinas. Una pequeña maravilla de la música electrónica hecha en España.