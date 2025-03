Selena Gomez, benny blanco / I Said I Loved You First

Nunca la industria musical desaprovechará la oportunidad de explotar artísticamente una relación sentimental, sobre todo si esta relación se ha formado dentro de la propia industria, como la de Selena Gomez y Benny Blanco. Una relación que, públicamente, tiene su morbo, pues hay que recordar que Blanco ha sido uno de los productores de confianza de Justin Bieber, ex de Selena.

Más allá de ese supuesta fascinación, la relación de Selena y Benny a nivel mediático tiene el mismo interés que verles comer juntos alitas de pollo picantes. Su disco colaborativo, ‘I Said I Loved You First’, como la típica relación que empieza, no se quiere poner etiquetas, pero tampoco sabe qué es o qué quiere ser.

El estado de ánimo de ‘I Said I Loved You First’ es el mejor de todos, romántico pero tristón, y el primer single, ‘Scared of Loving You’, es acústico y cuqui porque se inspira en ‘Juno‘ (2007) y en la música de los Moldy Peaches. Sin embargo, su letra se complica -para bien- cuando Selena reconoce que «no teme morir joven», pues lo que verdaderamente teme es perder a la persona amada.

Las mejores piezas de ‘I Said I Loved You First’ esconden un espíritu melancólico y decadente que sienta bien al estilo vocal de Selena. Sobre todo cuando se envuelve de teclados ochenteros pseudo-lofi como los de ‘Sunset Blvd’ -a Chromatics les habría gustado escribir un estribillo tan bueno- o la mejor canción del álbum, ‘Don’t Wanna Cry’, que pasa del synth-pop al disco-funk con la gracia del último The Weeknd -con el que Selena salió- y la ayuda del productor francés SebastiAn.

Los teclados románticos vintage sientan a Gomez de lujo en ‘Ojos Tristes‘, una inesperada y preciosa adaptación de ‘El muchacho de los ojos tristes’ (1981) de Jeanette que incluye la participación vocal de María Zardoya de las infravaloradas The Marías, cuyo timbre vocal recuerda al de la cantante de ‘¿Porque te vas?’.

Por tanto, hay que lamentar que ‘I Said I Loved You First’ no ahonde en este estilo y derive en otras cosas, sobre todo en el sonido Lana Del Rey, cuyo nombre sobrevuela demasiadas canciones. ‘Younger and Hotter than Me’ -co-escrita por Finneas- suena sincera en su exposición de las inseguridades de Selena, sobre todo en el contexto de una industria musical que cambia de pop stars como de cromos; pero la timidez vocal de Gomez no le hace ningún favor. Y lánguida ‘Cowboy’ es una de varias pistas del largo que no hacen más que demostrar que Taylor Swift tenía razón cuando llamaba a Lana la «artista más influyente de su generación».

‘I Said I Loved You First’ nunca da con un sonido concreto, pero lo peor es que tampoco se compromete a contar los matices de una relación sentimental expuesta al ojo público. Que Benny Blanco cite entre sus influencias el disco conjunto de Beyoncé y Jay-Z extraña cuando las letras de Selena revisan relaciones (‘Don’t Wanna Cry’) o experiencias negativas (‘Don’t Take it Personally’) pasadas, en lugar de profundizar en las complicaciones de su relación actual o de ponerle un poco de imaginación al asunto, como hacen Tennis.

La indecisión artística de Selena y Benny tampoco gana enfoque gracias a sus artistas invitados. Solo María Zardoya aporta una voz externa justificada en ‘Ojos Tristes’ porque canta como Jeanette, pero la presencia de Gracie Abrams en el olvidable bedroom-pop de ‘Call Me When You Break Up’ solo es estratégica. Por no hablar de la inclusión en la secuencia de ‘I Can’t Get Enough‘ de J Balvin y Tainy, una canción tan vieja que unió a Selena y Benny hace seis años, cuando todavía no eran pareja. Selena justifica su inclusión en la secuencia usando palabras románticas, pero no engaña a nadie.

El estilo de producción de Benny Blanco no es el más ambicioso del lugar y en ocasiones suena holgazán, pero sienta bien a una Selena Gomez que ha encontrado en ‘Sunset Blvd’ un hilo del que tirar. Sin embargo, a pesar de su dilatada experiencia profesional, ni Selena ni Benny esquivan los típicos vicios de los discos del pop mainstream de su estilo, como incluir interludios inservibles o pistas cuyo estilo no encaja en el estilo global. En ese sentido, al menos el house hyperpop de ‘Bluest Flame’ aporta color al conjunto, pero dentro del álbum, solo hace de aguantavelas.