Miley Cyrus revela portada y fecha de ‘Something Beautiful’

Miley Cyrus ha anunciado que su noveno disco, ‘Something Beautiful’, se pondrá a la venta el próximo 30 de mayo. El repertorio de ‘Something Beautiful’ se compone de 13 pistas originales escritas por Miley Cyrus y supervisadas por Shawn Everett y Cyrus en el papel de productores ejecutivos. En la portada de ‘Something Beautiful’, Miley Cyrus viste un traje de Thierry Mugler de 1997.

El último lanzamiento de Miley Cyrus ha sido ‘Beautiful that Way’, una balada escrita para la banda sonora de ‘The Last Showgirl’ (2025). ‘Beautiful that Way’ ha supuesto para Miley Cyrus y para una de sus co-autoras, Lykke Li, sendas nominaciones al Globo de Oro.

Las primeras informaciones aseguran que ‘Something Beautiful’ es un álbum «conceptual» inspirado en la película de ‘The Wall’ (1979) de Pink Floyd, pero llevado al mundo pop de Miley Cyrus. El disco intenta «retratar una cultura enferma a través de la música», según el director de cine italiano Panos Cosmatos, que ha creado la parte visual del proyecto.

Un álbum que promete ser «tan musical como visual», ‘Something Beautiful’ también propondrá un sonido «experimental pero pop». Según Cyrus, «el componente visual» de ‘Something Beautiful’ «conduce el sonido» y el álbum explora temáticas como el amor, la destrucción o la muerte «de una forma hermosa».

‘Endless Summer Vacation‘, el anterior álbum de Miley Cyrus, se posicionó en el 11º puesto de los discos más vendidos de 2023 en el mundo, un dato relativamente bueno, pues el disco contenía la canción más exitosa de todo ese año, la número 1, ‘Flowers’.