FKA twigs aterroriza al mundo con cancelaciones random

FKA twigs ha tenido que posponer conciertos que tenía que realizar de manera inminente en América. Y no en estados perdidos en la «América profunda» que no supieras situar en un mapa. FKA twigs tenía que actuar anoche mismo en Chicago (así de inminente era), el domingo y el lunes en Toronto, y la semana que viene dos veces en Nueva York. Ni que decir tiene lo importante que son para ella estas fechas: ‘Eusexua‘ está siendo el mayor éxito de su carrera y tan solo ha sido número 24 en Estados Unidos.

Los shows de Chicago se han pasado a junio. Además, serán al aire libre y de pie, para indignación de algunos internautas que habían conseguido buenos asientos.

La razón de la búsqueda de nuevas fechas ha sido un tanto random: a alguien de su equipo se le ha olvidado rellenar adecuadamente las solicitudes de visados para entrar en Estados Unidos. Como Toronto estaba en la ruta, cae también. ¿Habrán rodado cabezas? No negamos que el país destino esté en su peor momento operativo a nivel burocrático y administrativo, ¿pero qué hay de los asesores de la que suponemos una de las mayores estrellas del mundo?

También se ha hablado de «ajustes de producción» en lo que está siendo el ‘Eusexua Tour’, la presentación de uno de los discos del año. Parece que hay que bajar a tierra algunas ideas demasiadas ambiciosas. Y ahí ya hay algo que empieza a sonar realmente mal en cuanto a razones para cancelar un concierto, por parte de FKA twigs.

En España recordamos que en 2024 faltó a Primavera Sound sin dar demasiadas explicaciones, simplemente confirmándose para 2025, suponemos que porque su disco no estaba acabado. ¿Más problemas de «timing», «deadlines» y «agenda»? ¿Como los que todos tenemos en nuestros trabajos? ¿Qué hay de no comprometer un tour que no podrás realizar para no perjudicar a tu público en cuanto a venta de entradas, reserva de hoteles y trenes o aviones?

El terror ya es máximo en México y los memes se están sucediendo sin descanso: FKA twigs canceló en 2020 por la pandemia, también canceló en 2024 y hay quien se pregunta si no cancelará también la semana que viene: tiene que actuar en el Festival Ceremonia el próximo 6 de abril. Después vendrá Coachella y en Barcelona la esperamos el 5 de junio en el Fórum. ¿Correcto, twigs?

FKA Twigs a punto de cancelar por tercera vez su concierto en México: pic.twitter.com/rmJcmcIqBD — Diegoberto (@bertobellamy) March 26, 2025

🚨FKA Twigs acaba de cancelar las tres primeras fechas de su tour… y nosotros somos la 4ta 💀 pic.twitter.com/7cwaEHiPOh — 𝕯𝖚𝖖𝖚𝖊 (@TheThinWhiteDuh) March 26, 2025

Observando como está a punto de cancelar México 👀 https://t.co/4OWu8hxGDd pic.twitter.com/RRLFlsDo9p — franciscus (@franciscus_gro) March 26, 2025

